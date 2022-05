Afinal, quando ‘Doutor Estranho 2′ vai estrear na Disney Plus?

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'. Foto: Divulgação

Após os acontecimentos de ‘WandaVision’ e ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ segue Doutor Strange e outros super-heróis protegendo America Chavez (Xochitil Gomez), uma adolescente com a capacidade de cruzar dimensões do multiverso.

Com a ajuda de seu amigo e agora Feiticeiro Supremo Wong (Benedict Wong), Strange procura Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para ajudá-lo a navegar pelo multiverso, sem saber que ela pode ter intenções diferentes das dele. Acrescente a estes ingredientes a propensão de Raimi para o horror e você terá uma receita para o sucesso arrepiante!

Levando em consideração que o filme já arrecadou em todo o mundo cerca de 67,7 bilhões de dólares em bilheteria e é o filme mais bem-sucedido até agora pós-pandemia, nossa vontade é de vê-lo também no streaming.

Então, quando os fãs podem esperar ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ estar disponível no streaming?

Seguindo os passos dos filmes recentes do Universo Cinematográfico da Marvel, ‘Doutor Estranho 2′ pode estrear no Disney Plus 45 dias após seu lançamento nos cinemas. Este modelo foi lançado no ano passado pelo CEO da Disney, Bob Chapek, que comentou ser “um experimento interessante” após o lançamento de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’.

Dada essa nova política, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ deve estar disponível para transmissão no streaming na terça-feira, 11 de junho. Porém, relembramos que nenhuma informação oficial foi dada sobre essa data, estamos simplesmente aplicando uma regra que a Marvel Studios já usa.

O filme, a exemplo de seus antecessores, deverá estar disponível para aluguel em plataformas de vídeo logo após sua estreia no Disney Plus. Os espectadores poderão alugá-lo via Prime Video, Vudu, iTunes, Google Play e YouTube.