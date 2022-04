‘Inventando Anna’: Veja as fotos reais de Anna Delvey

Série de sucesso na Netflix, ‘Inventando Anna’ chama a atenção dos aficionados por produções baseadas em crimes reais simplesmente pelo mote inicial da história. Nos 10 meses em que Anna Delvey passou em Nova York, enganando e extorquindo em um total de $ 250 milhões de dólares instituições financeiras, grandes empresários e amigos, ela não descuidou de seu marketing pessoal, por assim dizer.

Posicionando-se na alta sociedade como herdeira alemã, embora ela diga que nunca se apresentou dessa forma, Anna Delvey, cujo nome verdadeiro era Anna Sorokin, conseguiu um aumento significativo de seguidores no seu Instagram. “Isso é completamente ridículo”, diz a suposta herdeira. A história de Anna foi contada pela jornalista Jessica Pressler e publicada em 2018 na New York Magazine. O artigo escancarou as fraudes e os crimes cometidos pela jovem entre 2013 e 2017.

Veja também: A real Anna desmente série da Netflix sobre cena de tentativa de suicídio

Atualmente com 31 anos, Anna Sorokin foi condenada sob várias acusações, dentre elas tentativa de furto, furto em segundo grau e roubo de serviços. Em entrevista à podcaster Alex Cooper, Anna disse que o que a diferencia de uma vigarista é que ela acredita no que viveu: “Eu não sou uma performer”, explica.

Graças ao dinheiro pago pela Netflix por transformar sua história em série, Anna teve como pagar uma multa de $ 24 mil dólares. Além disso, ela deverá pagar uma restituição de cerca de $ 199 mil dólares aos que sofreram os golpes. Anna foi condenada a 12 anos de prisão, mas foi liberada em fevereiro de 2021, por bom comportamento.

Apenas um mês depois foi novamente presa, desta vez pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, por ultrapassar o prazo de validade de seu visto no país. Desde então, ela está detida no Orange County Correctional Facility em Goshen, Nova York.

Mesmo presa, a rede social de Anna continua a ser alimentada. Ela definitivamente não mostra ter perdido o apreço por sua imagem pública. Desde que a série estreou na Netflix, em 11 de fevereiro, sua conta do Instagram vem recebendo novos posts com certa regularidade.