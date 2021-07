Saiba o que Harry e William herdaram da princesa Diana

Além do anel de noivado de Lady Di, que posteriormente foi entregue à Kate Middleton, Harry e William herdaram outros bens. Veja aqui.

Em 31 de agosto de 1997, um acidente de carro em Paris tirou a vida de Lady Di. Na época, a Família Real britânica se manteve em um silêncio retumbante, com algumas pequenas aparições para falar do assunto. Recentemente, por ocasião da inauguração da estátua de Diana no dia 1 de julho, dia no qual, se estivesse viva, ela completaria 60 anos, o assunto de sua morte voltou ao centro das conversações.

Na série documental ‘The Me You Can’t See’, cujo título em português é ‘A Minha Faceta Invisível’, da Apple TV, o Príncipe Harry, além de ser um dos criadores (junto com Oprah Winfrey), é um dos entrevistados dos episódios. Em seu depoimento, Harry fez uma série de declarações sobre como lidou com a morte da mãe em 1997. Ele revelou fazer uso excessivo de álcool e drogas para tentar “mascarar” o luto e também que não teve o apoio necessário e profissional para lidar com a saúde mental após o trauma de perder a mãe.

A verdade sobre o que acontece dentro dos muros das residências da Coroa britânica poucas pessoas sabem mas não se pode negar que, após a sua morte, a Princesa de Gales deixou bens para seus filhos. Vejamos alguns deles.

O anel de noivado de Lady Di

De acordo com seu testamento, averiguado pela revista Hello! Magazine, os filhos de Diana foram os principais beneficiários de sua herança. O príncipe William e o príncipe Harry puderam escolher uma lembrança especial da coleção de jóias de Diana para se lembrar dela. Paul Burrell, o ex-mordomo de Lady Di, revelou mais tarde que William havia escolhido o relógio Cartier de sua mãe, que havia sido dado a ela por seu pai John Spencer, enquanto Harry selecionava seu anel de noivado de safira.

No entanto, Paul ainda compartilhou que no momento em que o Príncipe William estava se preparando para propor casamento à então Kate Middleton, Harry ofereceu o anel a seu irmão. Por sua vez, Harry ficou com duas pedras da coleção de diamantes de sua mãe para fazer seu anel de noivado para Meghan Markle.

O vestido de casamento

Os dois filhos de Diana também ficaram com seu vestido de noiva, desenhado por David e Elizabeth Emmanuel e feito de milhares de pérolas, camadas de seda e uma cauda de 8 metros.

Além disso, Harry e William também receberam o texto original do tributo de Charles Spencer à irmã em seu funeral na abadia de Westminster, bem como a trilha sonora e a letra da versão de Elton John e Bernie Taupin de ‘Candle in the Wind,’ tocada pelo músico em seu funeral.



Finanças

A princesa Diana deixou uma herança de £ 21 milhões de libras esterlinas, o que equivale a cerca de R$ 146 milhões de reais, no momento de sua morte. Porém, mais de £ 8 milhões foram pagos em imposto de herança, sobrando pouco mais de £ 12,9 milhões, de acordo com a Press Association.

A quantia foi dividida igualmente entre William e Harry: William tinha 15 e Harry tinha 12 quando receberam o dinheiro.