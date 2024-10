Amizade Dolorida: Nova série da Netflix aborda prática sexual BDSM

Depois do sucesso da franquia “Cinquenta Tons de Cinza”, o BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo) já não é uma prática sexual tão desconhecida assim e a Netflix decidiu também abordar o tema.

ANÚNCIO

Na sua mais nova série “Amizade Dolorida”, que estreia em 24 de abril, o streaming irá abordar a vida dos melhores amigos Pete (Brendan Scannell) e Tiff (Zoe Levin), uma jovem que é universitária de dia e dominatrix à noite.

Na trama, Tiff decide que precisa de ajuda com seu trabalho noturno e decide dar um emprego de assistente a Pete assistente. Além de muitas situações engraçadas com chicotes, cordas e outros objetos, os dois tentam se entender melhor e lidar com os problemas na vida real.

Baseado nas experiências da vida real do escritor, diretor e showrunner Rightor Doyle, a produção já ganhou um prêmio de “Melhor Série Episódica” no Festival de Cinema LGBT Outfest.

“Amizade Dolorida” chega ao streaming em um modelo muito interessante, com episódios curtos que variam entre 12 e 18 minutos.

Confira o trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=F3AhPFz_F1A