3 atitudes tóxicas que contaminam o ambiente familiar

Existem determinadas atitudes dos pais que contaminam o ambiente familiar e só provocam sofrimento. “Temos de parar de buscar culpados e focar em soluções que resolvam a situação e nos aproximem”, diz a educadora parental Telma Abrahão. Autora do best seller “Pais que Evoluem”, Telma lista três atitudes tóxicas comuns nas relações entre pais e filhos.

A crítica exagerada: “As críticas são destrutivas para quem faz e também para quem as recebe. Por que tantos insistem em continuar com esse comportamento? Talvez por inconsciência, por costume, por vício emocional. Sempre que estiver pronto para criticar se filhos, pare e reflita antes. O que me leva a cobrar tanta perfeição e a fazer o mesmo com minhas crianças? Como é viver com um ‘chicote’ pronto para ferir aqueles que amo? Por que preciso diminuir o outro por meio de críticas para me sentir melhor?”

A reclamação constante: “Você costuma reclamar porque está frio, do calor, do marido, dos filhos, de tudo? Pare e se pergunte: quem na minha família fazia isso quando eu era pequeno? Por que sigo repetindo um padrão que nunca me trouxe bons resultados? Trazer essa atitude para a consciência muda tudo. Se o seu filho derrubou água na cozinha e você está pronto para reclamar, escolha fazer uma pergunta a ele. Filho, o que você pode fazer para limpar a cozinha? Ajudar na busca de soluções, evitando apontar culpados, é uma excelente opção.”

O papel de vítima: “O hábito de se vitimizar diminui as possibilidades de bons relacionamentos. Como ensinar seu filho a ter responsabilidade pelas próprias escolhas e resultados se você ainda não aprendeu a se responsabilizar pela sua vida? O casamento está ruim? Faça algo para mudar essa realidade. A vida financeira virou um caos? Dedique mais tempo para construir uma estratégia e ganhar dinheiro de outra forma. Assuma a sua responsabilidade pelos seus resultados e comece a agir para chegar aonde deseja como pai ou mãe agora mesmo.”

