Backup do Google será suficiente: você pode revertê-lo para fotos

Recurso do aplicativo Google Fotos

Os usuários do iOS receberam seu presente de Natal mais cedo porque finalmente o backup do Google será suficiente, já que o Google Fotos ativou a opção de reverter backups. Esta nova ferramenta, chamada “Undo Backup”, permitirá aos usuários excluir de forma rápida e fácil todas as suas fotos armazenadas na nuvem sem afetar os arquivos originais em seus dispositivos.

ANÚNCIO

Embora o aplicativo de fotos Big G tenha deixado de oferecer armazenamento gratuito e ilimitado, ele continua se posicionando como uma das opções mais populares para fazer backup de fotos e vídeos. Agora com o novo recurso “Desfazer Backup”, o Google atende às demandas dos usuários que desejam ter maior controle sobre seus dados na nuvem.

O acesso a esta função é muito simples, os usuários Apple terão apenas que ir às configurações do aplicativo, acessar a seção de backup e selecionar a opção “Desfazer Backup”. A confirmação desta ação excluirá todas as fotos e vídeos armazenados na nuvem e desativará automaticamente backups futuros.

É importante ressaltar que esse recurso não afeta os arquivos armazenados no dispositivo do usuário. Portanto, os usuários não perderão nenhuma foto ou vídeo que já tenham baixado para o telefone. Esse recurso é especialmente útil para usuários que fazem backup de fotos já baixadas, o que é muito comum na maioria dos casos.

Embora de momento esta nova funcionalidade esteja disponível apenas para utilizadores iOS, espera-se que nas próximas semanas chegue também à versão Android da aplicação.