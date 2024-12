Perguntamos à inteligência artificial quem serão os vencedores do The Game Awards 2024: saiba o que ela disse

O Game Awards 2024, um dos eventos mais esperados da indústria de videogames, se aproxima e já começam as especulações sobre os possíveis vencedores de cada categoria. Este ano, a competição está repleta de títulos impressionantes, desde grandes produções até joias indie.

Por isso, na FayerWayer perguntamos ao Gemini, a inteligência artificial do Google, quem seriam os vencedores de todas as categorias. A IA fez suas previsões com base nas tendências atuais, nas análises e no entusiasmo gerado por cada título. Então, sem mais delongas, vamos lá.

Jogo do Ano: Metaphor: ReFantazio

A inovação e ambição do Metaphor: ReFantazio posiciona-o como um forte candidato ao maior prémio da noite. Sua narrativa ambiciosa, estética impressionante e jogabilidade única parecem preencher todos os requisitos para ganhar o prêmio principal.

Melhor Direção: Metaphor: ReFantazio

A equipe por trás de Metaphor: ReFantazio alcançou uma visão criativa e inovadora que poderia ser reconhecida nesta categoria. A direção de arte e a narrativa parecem cuidadosamente orquestradas, diferenciando-o dos demais concorrentes.

Melhor narrativa: Final Fantasy VII Rebirth

A saga Final Fantasy é conhecida por suas histórias emocionantes e bem desenvolvidas, e esta edição não é exceção. Com uma base de fãs que aguardava ansiosamente esta sequência, é fácil imaginar que sua narrativa será reconhecida como uma das melhores do ano.

Melhor direção de arte: Black Myth: Wukong

O impressionante nível de detalhe e estética oriental que Black Myth: Wukong traz para a tela é difícil de ignorar. Esta obra chamou a atenção da crítica e dos jogadores pela sua incrível direção de arte, tornando-se uma das favoritas nesta categoria.

Melhor Música e Trilha Sonora: Final Fantasy VII Rebirth

A música sempre foi um dos pontos fortes de Final Fantasy. Com melodias icônicas que marcaram gerações de jogadores, não há dúvidas de que Rebirth poderia levar esse reconhecimento por manter o alto padrão que caracteriza a franquia.

Melhor Design de Áudio: Silent Hill 2 Remake

A atmosfera de terror de Silent Hill depende muito de seu design de som, e este remake promete manter (e melhorar) esse legado. De ruídos perturbadores a momentos de silêncio constrangedor, esta categoria parece feita para ele.

Melhor Performance: Briana White (Final Fantasy VII Rebirth)

Com atuações cheias de emoção e profundidade nos trailers de Final Fantasy VII Rebirth, Briana White tem gerado grandes expectativas. Seu trabalho como Aerith poderia solidificá-la como uma das melhores atuações deste ano.

Melhor jogo independente: Balatro

A originalidade e a mecânica inovadora do Balatro fazem dele um forte concorrente nesta categoria. Os jogos indie muitas vezes se destacam pela criatividade, e este título parece ter cativado tanto jogadores quanto críticos.

Melhor estreia indie: Animal Well

Com um estilo visual distinto e uma atmosfera que combina mistério e exploração, Animal Well tem-se destacado como uma das propostas mais interessantes entre os novos jogos independentes deste ano.

Melhor jogo para celular: Balatro

Nomeado em diversas categorias, Balatro também tem grandes chances de levar para casa o prêmio de melhor jogo para celular. A sua abordagem inovadora e acessível torna-o um forte concorrente nesta área.

Melhor jogo de realidade virtual ou aumentada: Arizona Sunshine Remake

Segundo Gemini, a popularidade da franquia Arizona Sunshine e as melhorias significativas prometidas no remake a tornam a favorita para ocupar esta categoria.

Melhor jogo de ação: Black Myth: Wukong

Este título deixou todos sem palavras com seus visuais espetaculares e sistema de combate fluido. Com uma estética única inspirada na mitologia chinesa, tem tudo que você precisa para se destacar no gênero.

Melhor jogo de ação/aventura: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

A saga Legend of Zelda raramente decepciona, e esta nova parcela promete levar os jogadores a mais uma aventura épica cheia de mistérios e momentos inesquecíveis.

Melhor jogo de RPG: Final Fantasy VII: Rebirth

Este título tem a nostalgia de um clássico e a emoção de uma reimaginação moderna. Com uma história envolvente e um vasto mundo para explorar, é difícil para outro RPG roubar o prêmio.

Melhor jogo de luta: Tekken 8

A franquia Tekken continua sendo um dos pilares dos jogos de luta. Sua oitava parcela eleva a fasquia com um sistema de combate renovado e gráficos impressionantes, consolidando sua posição no gênero.

Melhor jogo familiar: Astro Bot

Colorido, acessível e com uma mecânica de jogo divertida, Astro Bot apresenta-se como a opção ideal para desfrutar em família, mantendo o equilíbrio entre desafio e diversão.

Melhor jogo de gerenciamento e estratégia: Frostpunk 2

A sequência de Frostpunk promete uma experiência de sobrevivência ainda mais desafiadora, com decisões morais difíceis e uma jogabilidade envolvente desde o primeiro momento.

Melhor jogo de esportes ou velocidade: EA Sports FC 25

Apesar de ter deixado o nome FIFA para trás, esta franquia continua líder indiscutível em jogos de futebol. Este ano, espera-se que ele mantenha seu domínio no gênero.

Melhor jogo multijogador: Call of Duty: Black Ops 6

Com intensas partidas online e modos de jogo competitivos, Call of Duty continua sendo o rei do multijogador. Sua última edição promete manter os jogadores grudados nas telas.

Jogos para Mudança Social: Senua’s Saga: Hellblade II

A primeira parcela se destacou por abordar corajosamente questões de saúde mental. A sequência promete dar continuidade a essa abordagem, levando a narrativa e a sensibilidade emocional a outro patamar.

Melhor jogo de serviço: Destiny 2

Com atualizações e eventos constantes para sua comunidade, Destiny 2 continua a ser um exemplo de como manter um jogo vivo com conteúdo novo e envolvente.

Melhor suporte comunitário: No Man’s Sky

Poucas histórias de redenção nos jogos são tão impressionantes quanto a de No Man’s Sky. A equipe por trás do jogo provou que ouvir a comunidade pode transformar um título.

Melhor adaptação de videogame: Arcane (2ª temporada)

A primeira temporada foi um fenômeno cultural, e a segunda promete continuar entregando uma narrativa visualmente deslumbrante e emocionalmente ressonante.

Jogo mais esperado: Grand Theft Auto VI

Não é surpresa para ninguém. A saga Grand Theft Auto gera enormes expectativas a cada parcela, e os fãs esperaram anos por este lançamento.

Prêmio Inovação e Acessibilidade: Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty não busca apenas inovar na jogabilidade, mas também trabalha em novas opções de acessibilidade para tornar sua experiência inclusiva para todos os jogadores.

Melhor jogo de esportes: League of Legends

Com um cenário competitivo robusto e eventos de classe mundial como o Mundial, League of Legends continua a dominar o mundo dos esportes eletrônicos.

Melhor atleta de esportes: Faker

Considerado uma lenda viva de League of Legends, Faker continua a impressionar com sua habilidade e dedicação, permanecendo uma figura icônica nos esportes eletrônicos.

Melhor equipe de esportes: T1

Com uma história de sucesso e talento ímpar, a T1 continua a ser uma equipa de referência no cenário competitivo global.

Criador de conteúdo do ano: Illojuan

Com estilo autêntico e humor contagiante, Illojuan conquistou um lugar entre os criadores mais notáveis do ano, principalmente na comunidade de língua espanhola.

O que esperar do The Game Awards 2024?

As expectativas estão às alturas, com jogos que marcaram tendência este ano e propostas inovadoras que surpreenderam a indústria. Com títulos que vão desde aventuras épicas até experiências imersivas de realidade virtual, esta edição promete ser uma das mais emocionantes até agora. Embora estas previsões nos deem uma ideia de quem poderá ganhar os prémios, o The Game Awards tem sempre surpresas na manga.