Mais inteligente que Einstein, a história de uma criança prodígio surpreende o mundo

O que você fazia aos 10 anos, aprendendo a andar de bicicleta, comprando um videogame novo? Pois bem, na Inglaterra, a história de Krish Arora, uma criança prodígio que surpreende o mundo com seu QI de 162, superando até mesmo o de Albert Einstein, tem se tornado cada vez mais conhecida. Com informações do jornal Mirror, desde os quatro anos de idade, Krish demonstrou uma habilidade inata para matemática e leitura.

ANÚNCIO

Um talento inato que irá avançar nos seus estudos a partir de agora

Em entrevista, Mauli, sua mãe, mencionou que seu filho a surpreendeu desde pequeno, pois realizava divisões decimais e apresentava uma ortografia excelente para sua idade. “Vimos as faíscas desde o início”, diz ele. Seu intelecto excepcional lhe rendeu um lugar na Mensa, uma sociedade para pessoas com QI mais elevado.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Dados estes sinais do seu intelecto, Krish fez um teste de QI que confirmou o que eles já sabiam. Porém, conhecimento não é tudo e por isso sua família tem se preocupado em cultivar também seu lado criativo. Sua irmã gêmea, Keira, demonstrou aptidão para poesia e escrita. Apesar do orgulho do filho, Mauli reconhece os desafios de criar uma criança tão brilhante.

Como se não bastasse, as habilidades deste menino prodígio vão além da matemática, pois ele demonstrou um talento musical inato, chegando à oitava série de piano em menos de dois anos e desenvolvendo ouvido absoluto. Perante um futuro promissor, Krish ainda não se decidiu entre a música e a matemática, embora confesse que sente uma maior inclinação para esta última.

No próximo ano, Krish iniciará seus estudos na prestigiada escola Queen Elizabeth, considerada uma das melhores do país. Sem dúvida, este jovem gênio tem um futuro brilhante pela frente e espera-se que continue a surpreender o mundo com as suas conquistas.