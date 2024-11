Friends é uma das séries mais aclamadas dos últimos tempos, por isso os seus episódios continuam a ser replicados três décadas depois da sua estreia na televisão, enquanto o seu elenco continua a conquistar os seus fãs com reencontros ou aparições. O WhatsApp, serviço de mensagens de texto mais utilizado, agora pode ter imagens alusivas ao programa.

A série lançada em 1994 conta a vida de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, um grupo de amigos que mora em Nova York e enfrenta momentos típicos de trabalho, amor e amizade. Suas 10 temporadas continuam entre as mais assistidas mundialmente.

Seus fãs costumam levar consigo diversos acessórios e agora poderão ter seu WhatsApp personalizado, mas é importante destacar que não se trata de uma versão oficial do serviço de mensagens, mas sim de uma mudança estética, que não modifica as funcionalidades internas. da plataforma.

É assim que você pode ativar o “modo Friends” no WhatsApp

Para se qualificar para um ícone do WhatsApp no estilo Amigos, você deve usar o Programa Nova Launcher, que permite alterar a interface principal do telefone e personalizar diversos aspectos como estilos de fontes, papéis de parede, widgets e logotipos de ícones.

Para alterar a imagem do app, o usuário deverá ter uma imagem baixada ou gerada por meio de inteligência artificial, que será selecionada no Nova Launcher para ser seu novo ícone personalizado do WhatsApp.

Por se tratar de um aplicativo de terceiros, não conta com a garantia da empresa Meta, responsável pelo gerenciamento do WhatsApp, Facebook e Instagram.

Para prosseguir com a ativação do ‘modo Friends’ você deve seguir os seguintes passos: