Descoberta acidental: rover Curiosity encontra tesouro amarelo em Marte

O robô rover Curiosity Mars da NASA usou duas câmeras diferentes para criar esta selfie na frente do Mont Mercou, um afloramento rochoso de 7 metros de altura

Curiosity, o rover de Marte da NASA, fez uma grande descoberta que pode pôr em causa tudo o que sabemos sobre o Planeta Vermelho. Durante sua jornada ao longo do leito do rio Gediz Vallis, ele acidentalmente tropeçou em algo inesperado: um veio de cristais amarelos brilhantes escondido dentro de uma rocha. Um movimento casual que gerou uma série de questões entre os cientistas.

De um acidente a poder mudar o que pensamos sobre Marte

Gediz Vallis é um local que há bilhões de anos foi atravessado por rios, uma área de tal importância que suas rochas contam a história da água em Marte e nos ajudam a entender como era este planeta no passado. No entanto, esta nova descoberta aponta para um passado ainda mais complexo e misterioso.

Imagine que você está caminhando pelo deserto e de repente se depara com um oásis. Algo semelhante foi experimentado pelos cientistas quando analisaram cristais amarelos. Acabou sendo enxofre puro, elemento que na Terra costuma ser encontrado em locais com atividade vulcânica ou em depósitos minerais muito específicos. Mas em Marte, especialmente numa região como Gediz Vallis, a sua presença é um verdadeiro enigma.

“Encontrar um campo de pedras feito de enxofre puro é como encontrar um oásis no deserto”, disse o cientista do projeto Curiosity, Ashwin Vasavada. “Não deveria estar lá, então agora temos que explicar.” Esta descoberta mostra-nos que Marte continua a guardar segredos e que a exploração espacial surpreende sempre com o inesperado.

Como o enxofre chegou a Marte? Como resultado desta descoberta, os cientistas estão considerando várias hipóteses. Pode ser resultado de erupções vulcânicas antigas, de processos químicos ainda desconhecidos ou mesmo, embora pareça mais ficção científica, da atividade de microrganismos no passado. A presença do enxofre é intrigante porque na Terra esse elemento está relacionado à vida.

Deve-se notar que esta descoberta não só ajudará a compreender melhor a história geológica de Marte, mas também nos aproximará de responder a uma das questões mais importantes da ciência: estamos sozinhos no universo? O enxofre, elemento fundamental para a vida na Terra, pode ser uma pista de que as condições para o desenvolvimento da vida, tal como a conhecemos, existiram em Marte em algum momento.