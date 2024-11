Serão inaugurados os primeiros parques temáticos baseados em Minecraft: quando e onde?

Prepare-se para explorar o mundo de blocos mais famoso do planeta na vida real. A Mojang Studios uniu forças com a Merlin Entertainments, empresa por trás de parques como LEGOLAND e Alton Towers, para levar o Minecraft aos parques temáticos no Reino Unido e nos EUA. Com um investimento de US$ 110 milhões, esta ambiciosa colaboração promete transformar o icônico sandbox em uma experiência imersiva que os fãs não vão querer perder.

ANÚNCIO

Minecraft em parques temáticos: uma nova era de aventuras

Inspirados no sucesso de ofertas como o Super Nintendo World, as terras temáticas do Minecraft oferecerão um mix de atrações, comidas, bebidas e experiências projetadas para mergulhar os visitantes no universo do videogame mais vendido de todos os tempos. Espera-se que as primeiras terras do Minecraft sejam inauguradas entre 2026 e 2027 em parques selecionados no Reino Unido e nos EUA.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Embora nem todos os detalhes tenham sido revelados ainda, a arte conceitual compartilhada mostra uma Minecraft Village recriada no estilo pixelado característico do jogo. As imagens ainda mostram uma pista de montanha-russa roxa, o que gerou especulações sobre uma possível montanha-russa com tema Minecraft como uma das principais atrações.

Render del nuevo parque temático de Minecraft Render del nuevo parque temático de Minecraft

US$ 110 milhões para dar vida ao mundo dos blocos

A Merlin Entertainments não poupou esforços ou orçamento. A empresa está destinando uma quantia impressionante para o desenvolvimento dessas terras temáticas, com a ideia de estender a experiência do Minecraft para mais parques no futuro. Embora os primeiros destinos sejam os Estados Unidos e o Reino Unido, a Merlin tem planos de expandir a proposta globalmente, o que permitirá que fãs de todo o mundo possam desfrutar do jogo na vida real.

Além disso, com a ascensão dos terrenos de videogames em parques temáticos, como os terrenos de sucesso da Nintendo, a chegada do Minecraft promete se tornar um fenômeno semelhante. Se uma coisa está clara é que o público está ansioso para experimentar os seus mundos virtuais favoritos de uma forma completamente nova e tangível.

O que podemos esperar?

Embora muitos detalhes estejam em segredo, algumas dicas interessantes já foram compartilhadas sobre o que as terras temáticas do Minecraft podem oferecer:

ANÚNCIO

Atrações interativas e montanhas-russas: a arte conceitual sugere uma montanha-russa temática que promete levar sua adrenalina ao próximo nível enquanto você explora o universo pixelado do Minecraft.

Comidas e bebidas inspiradas em Minecraft: Desde “poções” em potes até comidas desenhadas em blocos, tudo indica que haverá opções gastronômicas totalmente alinhadas à estética do jogo.

Experiências imersivas: com a experiência de Merlin na criação de ambientes temáticos, os visitantes podem esperar se sentir como se estivessem realmente dentro do jogo, completo com aldeias, monstros e paisagens icônicas do universo Minecraft.

Minecraft além dos consoles

O anúncio ocorre em um momento em que as franquias de videogames estão se expandindo para novos territórios. Minecraft não está apenas dominando o mundo digital, mas também se preparando para chegar ao cinema com seu próximo filme live-action, que promete atrair novos públicos. Este esforço para levar o sandbox mais popular do mundo para outros formatos e experiências poderá abrir ainda mais portas para projetos futuros.

Como demonstra o sucesso de outros parques temáticos inspirados em videogames, como o Super Nintendo World, o público está ansioso para viver essas experiências. As terras do Minecraft não apenas ampliarão as opções de entretenimento para os jogadores, mas também permitirão que aqueles que não estão familiarizados com o jogo entrem neste universo de uma forma completamente nova.

A contagem regressiva começa

Os fãs terão que esperar até 2026-2027 para ver essas terras do Minecraft em ação, mas enquanto isso, há muito para se animar. Merlin Entertainments e Mojang Studios prometem atualizações contínuas sobre o andamento dessas atrações, e é provável que nos próximos anos vejamos mais trailers e detalhes sobre propostas específicas.

Então, seja você um veterano do Minecraft ou curioso para descobrir esse mundo de blocos, fique de olho para mais novidades. A experiência do parque temático Minecraft promete ser um fenômeno global que levará a magia do jogo para o próximo nível.