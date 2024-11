Estes são 8 erros que você deve evitar ao comprar um notebook usado ou recondicionado

Comprar um notebook ou laptop usado pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro e ao mesmo tempo adquirir uma máquina potente, mas não é isento de riscos. Se você não tomar cuidado, poderá acabar com um dispositivo com defeito, roubado ou gastando mais do que o necessário. Abaixo, revisamos os erros mais comuns na compra de laptops usados e como evitá-los.

1. Ignorar os sinais de alerta

Se o preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Um laptop absurdamente barato pode ter problemas ocultos, ser roubado ou ter sido reparado não oficialmente (o que provavelmente anula a garantia). Além disso, tenha cuidado com vendedores não confiáveis ou novas contas em sites como eBay, Craigslist ou Facebook Marketplace. Se eles não puderem oferecer informações confiáveis ou parecerem desconhecer os detalhes do produto, procure outro lugar.

Verifique sempre a reputação do vendedor. Use plataformas que oferecem proteção ao comprador, como Amazon ou eBay.

2. Não fazer perguntas ao vendedor

Comprar um laptop usado é como uma entrevista: você precisa fazer perguntas importantes antes de se comprometer. Por exemplo:

Quantos anos tem o laptop?

Quanto eles usaram?

Possui defeitos físicos ou problemas de desempenho?

Você pode fornecer um relatório de status da bateria ou fotos da tela ligada?

Pergunte também sobre garantias e, se possível, solicite o recibo original. Se o vendedor for evasivo ou agressivo, considere procurar outro lugar. Não vale a pena correr riscos.

3. Não experimentar antes de comprar

Sempre que possível, teste o laptop pessoalmente antes de comprá-lo. Isso permitirá que você:

Verifique a tela em busca de pixels mortos

Ouça o barulho do ventilador

Certifique-se de que as chaves e portas funcionem corretamente

Verifique se não superaquece

Se você comprar online, isso nem sempre é possível, mas ao comprar localmente (como através do Facebook Marketplace ou Craigslist), é essencial negociar um tempo para testar o laptop.

4. Comprar um modelo desatualizado

É fácil confundir modelos quando os laptops têm nomes semelhantes entre gerações. Um vendedor pode, intencionalmente ou não, vender-lhe um modelo mais antigo como se fosse mais novo.

O que fazer: peça ao vendedor uma captura de tela das especificações do sistema. Em seguida, verifique as análises do modelo exato e compare-o com outros laptops atuais na mesma faixa de preço. Você não quer pagar o preço de um modelo 2024 e receber um 2022.

5. Não verificar as políticas de devolução

Mesmo se você encontrar uma “pechincha”, certifique-se de que o site ou vendedor ofereça políticas de devolução. Plataformas como Amazon, eBay ou Swappa geralmente permitem devoluções em caso de problemas, mas sites como Craigslist ou compras casuais no Facebook podem deixá-lo sem proteção.

Se você optar pela compra local, verifique se pode testar o laptop antes de pagar.

6. Esperar uma duração perfeita da bateria

As baterias dos laptops se degradam com o tempo e os ciclos de carregamento. Em geral, você pode esperar que uma bateria usada retenha entre 50% e 85% de sua capacidade original. Por exemplo, um MacBook Air que durava 20 horas provavelmente agora fornecerá entre 10 e 17 horas, dependendo do uso.

Como verificar: Peça ao vendedor para fornecer um relatório de status da bateria. Se eles não puderem ou recusarem, tome cuidado.

7. Não confirmar de uma licença válida do sistema operacional

Certifique-se de que o laptop venha com uma chave válida para seu sistema operacional. Isso é essencial se você precisar reinstalar o sistema operacional ou realizar atualizações de hardware.

Procure a chave do produto em uma etiqueta física do laptop.

Se não estiver disponível, peça uma cópia em papel.

Se o sistema operacional for hackeado ou a chave for inválida, você poderá enfrentar problemas legais ou técnicos no futuro.

Se você não conseguir verificar isso, considere que terá que adquirir uma chave de licença, o que representa uma despesa adicional.

8. Não apagar ou reiniciar o sistema

Mesmo que seu laptop pareça estar em perfeitas condições, nunca presuma que ele está limpo, especialmente se vier com software pré-instalado. Há uma pequena chance de conter malware ou configurações indesejadas.

O que fazer:

Execute uma redefinição de fábrica imediatamente após comprá-lo.

Para maior segurança, limpe completamente o disco rígido e reinstale o sistema operacional manualmente.

Além disso, limpe fisicamente o laptop. Não custa nada usar produtos antimicrobianos para desinfetar chaves e outras superfícies.

Conclusão: pesquise antes de comprar

Comprar um laptop usado pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro, mas é fundamental fazer isso com cuidado. Siga estas dicas:

Faça sua lição de casa: pesquise o modelo e verifique a reputação do vendedor.

Sempre pergunte: certifique-se de que o vendedor possa responder às suas perguntas.

Teste o produto: Sempre que possível, verifique pessoalmente o estado do laptop.

Proteja sua compra: Utilize plataformas com políticas de devolução e evite vendedores suspeitos.

Se você for cuidadoso e fizer as perguntas certas, poderá encontrar um laptop de qualidade por um preço incrível.