China inicia fabricação do primeiro trem intermunicipal com levitação magnética: qual é a velocidade que atingirá?

A China não quer ficar atrás do Japão e dos demais países que fabricam meios de transporte coletivo baseados na levitação magnética. O gigante asiático tem um projeto próprio em operação e agora se prepara para começar a fabricar a primeira rota intermunicipal maglev (sigla para levitação magnética em inglês).

Megaobras de engenharia baseadas em energia magnética são um carinho para o consumo dos recursos naturais do planeta. Até agora proporcionam maior eficiência, rapidez e são ecologicamente corretos.

O que ainda precisa de ser ajustado são os custos e os materiais da sua construção, mas o fato da eletricidade e os combustíveis comuns não serem os principais motores já é um grande começo.

Segundo análise da Vía Libre, o projeto desta nova linha que inicia sua construção se unirá a outro trem maglev que vai da estação Changsha Sul ao aeroporto internacional de Changsha Huanghua, cidade que fica a mais de 1.400 quilômetros ao sul de Pequim. .

Os referidos meios de comunicação informam que atingirá uma velocidade máxima de 160 quilômetros por hora e percorrerá aproximadamente 40 quilómetros do Aeroporto Internacional de Changsha Huanghua até Jili e será construído pela Sinohydro Engineering Bureau 8, subsidiária da empresa chinesa Power Construction Corporation.

Se combinarmos esta rota com a linha existente, quase 60 quilômetros de rota do trem maglev serão concluídos.

Estimam que a linha estará completa e operacional até 2029. Estão investindo mais de 1,3 bilhão de dólares neste projeto.

Maglev Trem de levitação magnética Central Japan Railway

Os trens de levitação magnética são superiores aos trens convencionais, pois, além de atingirem altas velocidades, operam com maior eficiência no longo prazo. Consomem menos energia em viagens de alta velocidade devido ao menor arrasto aerodinâmico e à eliminação do atrito mecânico.