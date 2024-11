Estas foram as 10 melhores invenções em ciência e tecnologia de 2024

Estamos atravessando as últimas semanas de 2024. Já passamos da primeira quinzena de novembro e portanto, num piscar de olhos já estaremos comemorando a chegada de 2025. O calendário nos obriga a olhar para trás para fazer um balanço do que o melhores invenções do ano, em ciência e tecnologia.

Há muito o que ver. 2024 deu um grande salto de qualidade em termos de inteligência artificial, tendo o ChatGPT da OpenAI como protagonista. Vimos a levitação magnética instalada em outros dispositivos além dos meios de transporte de massa, como trens, e foi também o ano em que foi instalado o primeiro chip Neuralink, o primeiro a permitir a interação entre o cérebro e uma máquina.

Vejamos então quais foram as 10 melhores invenções de 2024, tomando como referência análises da revista Time, análises de tecnologia do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e a exposição do que vimos na CES 2024.

As 10 melhores invenções de 2024

Carbon Capture Fabric: Este é um tecido impressionante que absorve dióxido de carbono do ar, combinando funcionalidade e moda para reduzir a pegada de carbono do planeta.

Nanobot Surgeon: Se você não os conhece, são microrobôs que realizam cirurgias complexas com extraordinária precisão, revolucionando para sempre o campo da medicina.

Chip Neuralink: Noland Arbaugh foi o usuário paraplégico que pode dizer que é a primeira pessoa a ter um chip no cérebro com o qual pode operar um telefone celular, um computador ou jogar Mario Kart apenas dando um comando através do cérebro.

Imagen: Starfish | Gabe Newell, el fundador y CEO de Steam y Valve abre la billetera para fundar Starfish Neuroscience. Otro competidor para Neuralink y Elon Musk.

GeneTailored Seeds: Sementes geneticamente modificadas para otimizar as colheitas de acordo com as condições climáticas locais, respondendo aos desafios alimentares globais.

Inteligência Artificial Gerativa: Ferramentas como o ChatGPT que transformam setores como educação e atendimento ao cliente por meio de interações mais personalizadas.

Células Solares Supereficientes: Buscamos o bem-estar do nosso planeta a todo custo. Os cientistas desenvolveram painéis que combinam silício com perovskitas, elevando a eficiência energética a novos níveis.

Los investigadores del MIT han desarrollado una técnica de fabricación escalable para producir células solares ultradelgadas y livianas que se pueden adherir a cualquier superficie. MELANIE GONICK, MIT

Apple Vision Pro: A gigante de Cupertino lançou este ano o dispositivo de realidade mista com tecnologia micro-OLED que redefine a forma como interagimos com os ambientes digitais.

Imagen: Apple - Composición: York Perry | Netflix no contará con una aplicación especial dedicada para el casco de Realidad Mixta Apple Vision Pro. ¿Qué implica esto para el dispositivo?