“Cemitério dos pobres”: 4500 sepulturas não identificadas encontradas na Inglaterra sob um antigo asilo de classe baixa

Sepulturas debaixo do Blackberry Hill Hospital, em Bristol, Inglaterra. Via Infobae

Uma incrível escavação arqueológica em Bristol, Inglaterra, já desenterrou mais de 4.500 sepulturas não identificadas. Ficavam abaixo do que era o Blackberry Hill, um antigo hospital que também funcionava como asilo para pessoas da classe baixa, na era vitoriana (meados dos séculos XVIII e XIX).

ANÚNCIO

Estas descobertas são surpreendentes para a história da Inglaterra como nação. Revela como as pessoas eram tratadas na época vitoriana, pois os registos indicam que este hospital era frequentado por quem tinha doenças contagiosas, mas ao mesmo tempo pertencia às classes mais baixas da sociedade.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Passaram os últimos dias confinados no local e houve uma época em que havia tantas pessoas que viviam em condições de superlotação. Como descreve a mídia Infobae: “Seu destino era a morte e o esquecimento”.

Estes últimos porque foram enterrados sem sequer marcar a sepultura com seus nomes, para que posteriormente pudessem ser identificados.

Sepulturas debaixo do Blackberry Hill Hospital, em Bristol, Inglaterra. Via Infobae

A escavação do local começou em 2018, quando as autoridades britânicas quiseram demolir o que era o hospital Blackberry Hill e convertê-lo numa área residencial da cidade de Bristol. No entanto, continuam a ser constantemente encontrados túmulos do que foi este asilo, numa época situada entre 1837 e 1900.

“O modelo de asilo vitoriano teve origem numa tentativa de proporcionar um espaço de ajuda a pessoas sem casa ou recursos”, noticia o referido meio de comunicação. Infelizmente, a iniciativa para estes locais sempre foi sobre condições e ambientes deploráveis para a vida humana. Havia uma superpopulação de pessoas pobres, juntamente com os doentes, e poucos cuidados médicos, segundo os livros britânicos.

Sepulturas debaixo do Blackberry Hill Hospital, em Bristol, Inglaterra. Via Infobae

“Um dos aspectos mais chocantes da escavação é a descoberta de mais de 4500 sepulturas. “Essas descobertas fornecem uma janela íntima para a vida dos habitantes de Bristol do século 19, que se encontraram em asilo devido à pobreza e às dificuldades”, disse a Cotswold Archaeology em um comunicado.