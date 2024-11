Estes são os truques mais simples do WhatsApp que você precisa conhecer

Apesar da concorrência dos novos aplicativos de mensagens, não há dúvida de que o WhatsApp continua a ser a plataforma de comunicação mais utilizada em todo o mundo. E este aplicativo, além de sua função básica de envio de mensagens, esconde uma infinidade de ferramentas e opções que muitos usuários desconhecem.

Essas são algumas dicas que poucos conhecem

Esqueça de ditar seu número de telefone repetidamente. O WhatsApp permite gerar um código QR que, ao ser escaneado por outra pessoa, adicionará automaticamente seu contato à agenda dela. Esse recurso é ideal para trocar dados de forma rápida e segura, desde que você esteja fisicamente próximo da outra pessoa.

Essa é uma dica clássica que vai te salvar mais de uma vez. Crie um bate-papo consigo mesmo e use-o como um diário pessoal. Além disso, esta função permite que você acesse suas mensagens sem precisar de conexão com a internet, desde que tenha a conversa salva em seu aparelho.

Você tem um anúncio importante para fazer a vários contatos? Assim, com as listas de transmissão do WhatsApp você pode enviar a mesma mensagem para vários destinatários individualmente. Esta ferramenta é perfeita para organizar eventos, enviar lembretes ou compartilhar novidades com seus grupos de amigos ou familiares.

Muito ocupado para enviar uma mensagem? Assim, tanto o Google Assistant quanto o Siri permitem que você envie mensagens do WhatsApp apenas usando sua voz. Basta ativar seu assistente virtual e solicitar que ele envie uma mensagem para um contato específico.

Esses são apenas alguns dos muitos recursos pouco conhecidos do WhatsApp. Explorando as opções e configurações do app, você descobrirá um mundo de possibilidades que lhe permitirão aproveitar ao máximo esta popular plataforma de mensagens.