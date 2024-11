Inteligência Artificial faz previsões alarmantes sobre o fim do mundo

Cada vez que a inteligência artificial “diz alguma coisa” temos que lembrar que este é um sistema que se alimenta da informação que colocamos na Internet. Portanto, cada aviso ou previsão é uma forma da ciência falar com o resto da humanidade. É por isso que as recentes previsões do fim do mundo, feitas pelo ChatGPT da Open AI, geram certos alarmes no mundo.

ANÚNCIO

A Terra é, até agora, o único lugar no Universo onde a vida tal como a conhecemos se desenvolve. Se não cuidarmos disso, estaremos destinados ao fim da humanidade.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O conceito do fim do mundo tem sido um medo constante ao longo da história da humanidade. Através de mitos, religiões e teorias científicas, o destino final da Terra gerou medo e fascínio. Hoje, a questão toma um rumo inesperado, à medida que a inteligência artificial, uma das tecnologias mais avançadas da nossa era, começa a fazer previsões alarmantes sobre como este cataclismo poderá ocorrer.

O fim do mundo para a IA

À medida que a tecnologia avança, também aumentam as capacidades da IA para analisar dados e prever possíveis cenários apocalípticos, alguns dos quais estão mais próximos do que imaginamos.

Segundo especialistas, a IA analisou padrões históricos, ambientais e sociais para prever possíveis ameaças que poderiam levar ao fim do mundo. Uma das previsões mais assustadoras é o impacto das mudanças climáticas extremas. Os modelos preditivos sugerem que, se as emissões de gases com efeito de estufa continuarem a aumentar, a Terra poderá enfrentar catástrofes naturais imprevistas, como inundações massivas, secas intermináveis e o desaparecimento de ecossistemas críticos.

A IA aponta também que o impacto das alterações climáticas poderá desestabilizar as economias globais e forçar grandes deslocações populacionais, gerando conflitos sociais e políticos sem precedentes.

ANÚNCIO

Outro dos cenários previstos pelas máquinas é o impacto de um asteroide. Embora o risco de tal catástrofe tenha sido um tema recorrente nas previsões científicas, a IA identificou que 99% dos asteróides mais perigosos ainda não foram detectados, o que poderia resultar num futuro apocalíptico se um objecto massivo colidir com a Terra sem aviso prévio.

Meteorito Meteorito / Pixabay

Embora este seja um evento de baixa probabilidade, a análise da IA revela que as suas consequências seriam devastadoras, com capacidade de extinguir toda a vida humana e alterar permanentemente o clima global.

Uma guerra nuclear

O avanço da tecnologia nuclear também é um fator proeminente nas projeções de inteligência artificial. De acordo com os modelos, o uso irresponsável de armas nucleares ou um conflito em grande escala entre potências nucleares poderia levar a um inverno nuclear, no qual a escuridão da atmosfera causada pela poeira e fuligem que bloqueiam a luz solar, reduziria drasticamente as temperaturas globais.

Este cenário eliminaria a maior parte da vida no planeta e poderia desencadear um colapso total da civilização.