Aparelho que funciona com levitação magnética é capaz de substituir função do coração e dos pulmões

A levitação magnética também salva vidas quando aplicada na área médica. Estamos habituados a ver esta tecnologia nos sistemas de transporte coletivo, mas a realidade é que pelo menos 15 países utilizam um dispositivo com mecanismos eletromagnéticos capaz de substituir temporariamente a função do coração e dos pulmões.

O dispositivo chama-se ECMOlife e foi desenvolvido pelo pessoal da Eurosets. Foi apresentado pela primeira vez em 2019 e em 2021 alcançou grande relevância, pois serviu como auxiliar ideal para médicos durante a emergência sanitária global devido à covid-19.

Desde então, tem sido utilizado em pelo menos 15 países, incluindo Itália, Espanha, França, Bélgica, Grã-Bretanha, Alemanha, Croácia, Hungria, Suíça, Albânia, Turquia, Kuwait e Myanmar (entre outros).

“A nossa missão é oferecer resposta a diferentes problemas clínicos através da inovação e o ECMOlife está totalmente alinhado com os nossos objetivos. Estamos orgulhosos de trazer este dispositivo inovador ao mercado e apoiar os profissionais de saúde no seu trabalho para ajudar pacientes em condições críticas em qualquer lugar do mundo”, disse Antonio Petralia, vice-presidente e CEO da Eurosets, conforme relatado.

Levitação magnética e funcionamento do ECMOlife

ECMOlife é um sistema avançado de suporte à vida que utiliza oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO). Como funciona? Este sistema retira sangue do corpo, oxigena-o externamente e depois devolve-o ao paciente, mantendo os níveis de oxigénio necessários e permitindo que o coração e os pulmões descansem e recuperem.

Ecmolife Eurosets

Como parte do seu mecanismo inovador, o ECMOlife dispõe de uma bomba centrífuga de levitação magnética de última geração, capaz de desempenhar a função do coração.

Devido a esta tecnologia, o mecanismo permite que o rotor da bomba fique suspenso no ar, eliminando o contato físico com outras peças internas. Isto reduz o atrito, o desgaste e a geração de calor, além de prevenir a formação de coágulos sanguíneos, o que é uma grande vantagem em aplicações médicas onde o fluxo sanguíneo deve ser constante e suave.