Um console Xbox portátil? Phil Spencer confirma

Em algum momento, era um segredo aberto e agora a Microsoft finalmente confirmou que está trabalhando em um console Xbox portátil. Ratificado por ninguém menos que o chefe da empresa, Phil Spencer, que garantiu oficialmente que a empresa está desenvolvendo um novo dispositivo portátil. Embora tenha sido apenas uma menção, portanto os detalhes técnicos ainda são desconhecidos, Spencer indicou que as equipes de desenvolvimento estão explorando várias opções e protótipos. Tudo em entrevista à Bloomberg.

Aos poucos, mas esse aparelho chegará para os fãs do Xbox

Segundo Spencer, este projeto já está em seus estágios iniciais e este tão aguardado console portátil só chegará ao mercado dentro de alguns anos. O executivo destacou a importância de aprender com o mercado atual e com os dispositivos existentes, como o Steam Deck, Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go, antes de lançar sua própria proposta.

Diante de lançamentos semelhantes de outras marcas que já possuem sua versão portátil, o Xbox busca inovar e se adaptar ao mercado. Além de um console desse tipo, o Xbox também está trabalhando para melhorar a experiência de jogo nos dispositivos existentes. Spencer mencionou a importância de otimizar seu aplicativo para diferentes plataformas e colaborar com fabricantes de hardware para garantir compatibilidade perfeita com jogos existentes e seus serviços.

Além do fato revelador de trabalhar em um laptop, Spencer também confirmou que o Xbox não tem restrições na hora de levar seus jogos exclusivos para outras plataformas, destacando que mesmo um carro-chefe como Halo poderia estar disponível em outros consoles. Títulos como Hi-Fi RUSH, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded já estão disponíveis no PlayStation 5, e o próximo Indiana Jones também chegará ao console da Sony. Esta abertura demonstra a vontade do Xbox de atingir um público mais amplo e colaborar com outros participantes da indústria.

Com estes anúncios, a Xbox reafirma o seu compromisso em oferecer experiências de jogo de alta qualidade numa variedade de dispositivos e plataformas. O console portátil representa uma nova aposta da empresa, que busca ampliar seu alcance e competir em um mercado cada vez mais competitivo.