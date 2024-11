Elon Musk x Donald Trump: a riqueza do magnata da Tesla já ultrapassa o PIB de países como Chile, Finlândia e Portugal

Donald Trump é novamente presidente dos Estados Unidos. E colocou Elon Musk numa posição-chave para cuidar do “tesouro”, como costumam ser chamados os recursos do país norte-americano. Ele liderará o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Cuja missão é justamente otimizar a utilização dos recursos econômicos desde a tomada de posse do governo, e até 4 de julho de 2026.

Com a vitória de Donald Trump, Elon Musk, CEO da Tesla, assumiu um papel fundamental que tem beneficiado o seu patrimônio. Mas não foi de graça: ele mostrou o seu apoio ao presidente eleito através de um investimento de 130 milhões de dólares. Um bom investimento, já que o gênio tecnológico viu a sua riqueza aumentar com a vitória do republicano numa questão de dias.

Elon, a estrela: sua fortuna supera o PIB de vários países

“Deixe-me dizer, temos uma nova estrela, uma estrela nasceu: Elon”, disse Trump durante um discurso aos apoiadores em sua festa eleitoral em West Palm Beach, Flórida. Ele falou sobre Musk por quase quatro minutos, elogiando sua empresa SpaceX e chamando-o de “cara especial” e “supergênio”.

Elon Musk fala com o candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, em um evento de campanha no Madison Square Garden, no domingo 27 de outubro de 2024, em Nova York. (Foto AP/Evan Vucci) AP (Evan Vucci/AP)

De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, atualizado diariamente, a riqueza dos sul-africanos atingiu 335 mil milhões de dólares no final das negociações de segunda-feira e já ultrapassa o PIB dos países europeus e latino-americanos, e até do Médio Oriente. A sua fortuna é maior que a das economias de Portugal, Chile e Qatar.

Vamos com números concretos, a riqueza de Elon Musk já supera o PIB de nações como Chile (US$ 328.720 milhões), Finlândia (US$ 306.080 milhões), Portugal (US$ 303.030 milhões), Peru (US$ 283.310 milhões), Nova Zelândia (US$ 252.240 milhões). milhões) e Watar (US$ 221.410 milhões)

E continua: com a tendência ascendente, a valorização da riqueza de Musk poderá atingir os mesmos níveis do Produto Interno Bruto da sua África do Sul natal (403.050 milhões de dólares) ou da Colômbia (417.210 milhões de dólares).

Quais investimentos de Elon Musk foram mais beneficiados?

O crescimento do magnata deveu-se em grande parte ao aumento da valorização da Tesla, uma das marcas emblemáticas de Musk que beneficiou da ascensão de Trump enquanto, no âmbito das propostas de campanha, pretende reduzir os incentivos fiscais à produção de veículos eléctricos. Algo que aliás Musk já discutiu com os seus acionistas.

Trump e os EVs

Embora a medida de Trump pareça contraditória, o mercado apostou que a empresa de Musk teria vantagem competitiva sobre concorrentes do segmento como Rivian Automotive e Lucid Group, que perderam 10% e 8% após a vitória do republicano.

As ações da empresa estavam cotadas a 342 dólares na terça-feira e, quatro dias depois das eleições presidenciais, o valor da empresa ultrapassou 1 bilião de dólares devido ao hipotético efeito de impulso do “Trump 2.0″.

Embora Starlink e SpaceX também sejam investimentos do magnata, não foram tão influenciados pelos efeitos políticos no mercado de ações, espera-se que à medida que forem feitos anúncios relacionados a esses itens, também seja gerado um aumento. É importante destacar que a ascensão da Tesla não se deveu apenas à vitória, mas também às políticas anunciadas na área.

SpaceX continua apostando fortemente na Starlink Com a esperança de levar sua rede a novas alturas, a empresa busca oferecer internet mais rápida, estável e acessível para todos (Evgeny Opanasenko - Unsplash)

Trump já elogiou as tecnologias Starlink e SpaceX em diferentes instâncias após a vitória, ressaltando que elas possuem tecnologias que só um gênio como Elon pode fornecer. Por isso, ele também manifestou interesse em incluí-los em sua gestão governamental. Suculentos contratos governamentais e outras medidas levarão, sem dúvida, a carteira de Elon Musk a uma estrela ainda mais distante, mais brilhante e maior.