Este é o plano da Tesla de vender mais 500 mil carros elétricos

Novos concorrentes juntaram-se à corrida para liderar o mercado de veículos elétricos e, por isso, a Tesla pisou no acelerador. Preparando-se para 2025, a empresa de Elon Musk redobrou esforços em todas as suas unidades de produção para consolidar a sua posição como maior fabricante mundial de carros elétricos.

Este é o plano para alcançar a meta

Embora a Tesla esteja no topo deste mercado há uma década, a concorrência tornou-se cada vez mais acirrada. Empresas como a BYD, a gigante chinesa das baterias, estão logo atrás para destronar a Tesla do topo das vendas globais. No entanto, a empresa americana demonstrou grande adaptabilidade e traçou metas ambiciosas para o próximo ano.

E apesar de este ano ainda não tenha terminado, a Tesla já tem em mente o ambicioso objetivo que terá para 2025: crescer entre 20% e 30% a nível mundial, o que se traduziria em vendas entre 2,2 e 2,4 milhões de unidades. Para o conseguir, a empresa terá de enfrentar uma série de desafios, como a crescente concorrência dos fabricantes chineses e europeus, bem como a necessidade de expandir a sua rede de carregamento e melhorar a autonomia dos seus veículos.

Um plano desta dimensão não será alcançado no vácuo e, por isso, a Tesla desenhou um plano estratégico que se concentra na otimização da produção nas suas diferentes fábricas. A Gigafactory de Xangai, por exemplo, deverá ultrapassar as 950.000 unidades anuais, enquanto as fábricas de Berlim e Austin também aumentarão significativamente a sua produção. Além disso, a empresa planeja lançar novos modelos de veículos baseados em uma plataforma mais barata, o que poderá ampliar seu alcance e atrair um público mais amplo.

Um dos modelos que terá papel fundamental no crescimento da Tesla em 2025 é o Cybertruck. A produção deste caminhão elétrico já começou e deverá ultrapassar 125 mil unidades vendidas nos Estados Unidos no próximo ano. Da mesma forma, a Tesla planeia lançar novos modelos de veículos baseados na plataforma Model 3 e Model Y, o que poderá expandir a sua gama de produtos e atrair novos clientes.