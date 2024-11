Bitcoin bate recorde com vitória de Trump e esses são os motivos

Bitcoin bate recorde histórico ao ultrapassar 75 mil dólares após a vitória de Donald Trump nos EUA Esta manchete foi replicada em todos os idiomas possíveis. O preço desta criptomoeda, assim como o do dólar, disparou nos mercados com a publicação dos primeiros resultados das eleições presidenciais dos EUA. As razões? Iremos explicá-los para você em breve.

“O preço do bitcoin acompanha de perto a posição de Trump nas pesquisas” porque, para os investidores, “uma vitória republicana implicaria um aumento na demanda por moedas digitais”, disse Russ Mold, analista do escritório de AJ Bell, antes das eleições.

Embora inicialmente se tenha apresentado como um crítico destas moedas, que ele próprio descreveu como uma “fraude”, Trump tornou-se um dos seus defensores. Todos estes fatores influenciam o sentido de “especulação” que é fundamental nos mercados.

Nigel Green, analista da deVere, salienta que o mandato anterior do magnata republicano “foi marcado por importantes reduções nos impostos sobre as sociedades, que injetaram liquidez adicional nos mercados, favorecendo também o investimento em ativos de elevado crescimento”. Isto aumentaria a especulação do mercado.

Insistimos e que Trump costumava ser cético em relação às criptomoedas, mas mudou de ideia antes das eleições. Mas agora o crescimento atingiu um “máximo histórico”. Isso seria explicado porque o presidente prometeu transformar os Estados Unidos na “capital mundial da criptografia” e criar uma “reserva estratégica” de bitcoin.

Sua campanha aceitou doações de criptomoedas e cortejou fãs de criptomoedas em uma conferência em julho. Ele também lançou a World Liberty Financial, uma startup com membros de sua família para negociar criptomoedas.

E os números? Vamos revisar especificamente o que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin subiu quase 8% nas negociações da manhã, ultrapassando US$ 75.000 e quebrando seu recorde de março. Outras criptomoedas também dispararam, incluindo o ether, segunda criptomoeda mais popular do mundo depois do bitcoin, que valorizou 8%.

Da mesma forma, stablecoins, como o Tether (USDT), têm experimentado um grande volume de demanda como parte de uma estratégia de liquidez por parte dos investidores.