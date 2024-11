O lendário Super Saiyajin? Arqueólogos chineses encontram pintura de homem loiro em uma tumba de 1300 anos

Os desenhos de uma tumba de 1300 anos atrás, em uma região da China, surpreendem os arqueólogos e cientistas que fizeram a descoberta. Na arte antiga, pertencente à dinastia Tang, um homem loiro de uma etnia completamente diferente pode ser visto entre os então habitantes do gigante asiático. Ele é o lendário Super Saiyan?

A presença de um homem loiro na etnia chinesa é, no mínimo, estranha. Vale esclarecer que ele não é um Super Saiyajin, mas não poderíamos ignorar as semelhanças desse achado.

A descoberta ocorreu recentemente, num sítio arqueológico que surgiu no meio de uma estrada nos arredores de Taiyuan, capital da província de Shanxi, no norte da China, em 2018. O túmulo é do século VIII e está perfeitamente preservado, segundo a National. Geográfico.

Depois de retirarem os restos dos túmulos, encontraram desenhos na sua casca exterior, prática comum da Dinastia Tang, que o fazia para ilustrar os enterrados no sarcófago e a acividade a que se dedicavam.

O que um homem loiro fazia na China há 1300 anos?

A imagem do homem loiro aparece com um chicote, em pé sobre uma carroça e conduzindo um grupo de camelos e cavalos.

Uma coisa é muito clara para os arqueólogos que fizeram a descoberta: as pessoas desenhadas nas tumbas são as mesmas em espécimes diferentes, portanto são claramente uma representação de vários períodos daqueles que foram enterrados.

Instituto Provincial de Arqueologia de Shanxi

Sobre o homem loiro, o investigador Victor Xiong, que não participou na descoberta, disse que “o homem loiro que conduz os camelos usa uma roupa distinta. Com base nas suas características faciais e estilo de vestir, podemos identificá-lo como um ‘ocidental’, provavelmente um Sogdiano (um povo que negociava ao longo da Rota da Seda entre a Ásia e a Europa e que vivia principalmente no que hoje é o Tajiquistão e o Uzbequistão). " ele explicou.

Além do homem loiro, há imagens de pessoas de etnia chinesa, desenhos de um dragão e uma fênix.