O homem retornará à Lua: estes são os destinos que a NASA escolheu

NASA dá um grande salto em uma das missões mais esperadas em anos, o retorno dos humanos à Lua. Como um dos passos iniciais e através de uma investigação publicada a 28 de outubro, a agência espacial norte-americana selecionou nove regiões próximas do Pólo Sul lunar como possíveis locais de aterragem para a missão Artemis III, a primeira tripulada desde o programa Apollo, há mais de metade. um século. O lançamento está previsto para setembro de 2026.

ANÚNCIO

Um grande passo para o homem no tão esperado retorno à Lua

Estas áreas, nunca antes exploradas pelo homem, oferecem um terreno geologicamente diversificado e promissor para a investigação científica. Ao contrário de qualquer outra região da Terra, o Pólo Sul lunar alberga regiões permanentemente sombreadas que podem conter recursos valiosos como gelo de água, um elemento-chave para futuras missões lunares e, potencialmente, para a exploração de Marte.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

As regiões candidatas incluem o Pico perto de Cabeus B, Haworth, o Maciço Malapert e o Planalto Mons Mouton, entre outros. Cada uma destas áreas oferece oportunidades únicas para estudar a história geológica da Lua, bem como para procurar evidências da presença de água e outros compostos voláteis.

“O Polo Sul lunar é um ambiente completamente diferente daquele onde pousamos durante as missões Apollo”, disse Sarah Noble, diretora de ciência lunar Artemis da NASA. “Oferece acesso a alguns dos terrenos mais antigos da Lua, bem como a regiões frias e sombreadas que podem conter água e outros compostos.”

Para selecionar esses locais, uma equipe de cientistas e engenheiros da NASA analisou extensivamente os dados do Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), considerando fatores como potencial científico, acessibilidade, condições de iluminação e capacidades da espaçonave.

“Artemis III será a primeira vez que astronautas pousarão na região polar sul da Lua”, disse Jacob Bleacher, cientista-chefe de exploração da NASA. “Encontrar os locais certos para este momento histórico começa com a identificação de locais seguros para esta primeira aterragem e depois com a tentativa de combinar isso com oportunidades para a ciência deste novo local na Lua.”