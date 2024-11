Esses são os cursos universitários que você não deveria mais estudar, segundo a inteligência artificial

Se você está pensando no que estudar, aqui vai um fato importante: a inteligência artificial está revolucionando o mercado de trabalho e algumas profissões tradicionais começam a vacilar. A automatização e as tecnologias digitais avançam a toda velocidade, o que significa que, embora surjam novas oportunidades, também existem determinados empregos que poderão desaparecer ou ser drasticamente transformados. Quer saber quais são os setores mais vulneráveis?

ANÚNCIO

IA: Aliada ou ameaça?

Curiosamente, as mesmas ferramentas de IA que estão a colocar alguns empregos em risco também podem ser úteis na orientação de futuros profissionais. É por isso que a Infobae consultou o Gemini, do Google, e o ChatGPT, da OpenAI, para uma análise de quais carreiras poderiam se tornar obsoletas em um futuro próximo. Claro, não tome isso como o único guia para escolher sua carreira! No final, a decisão deve ser baseada em seus interesses, habilidades e objetivos pessoais.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

As respostas destas ferramentas, embora não sejam definitivas, refletem muitos dos temas destacados em relatórios de especialistas e instituições especializadas. Na verdade, os algoritmos de IA tiram muitas das suas conclusões de estudos e relatórios sólidos, como o do McKinsey Global Institute.

O que diz a pesquisa?

Um relatório recente da McKinsey prevê que, até 2030, até 30% das horas de trabalho nos Estados Unidos poderão ser automatizadas, impulsionadas pelo avanço da IA. Mas antes de entrar em pânico, lembre-se de que essa mudança afetará principalmente determinadas categorias profissionais. Os profissionais de STEM, negócios e direito verão suas tarefas transformadas, e não eliminadas.

Em vez disso, áreas como suporte administrativo, atendimento ao cliente e serviços de alimentação estão na mira da automação.

Por outro lado, um relatório da Goldman Sachs sugere que a IA servirá como um complemento e não como um substituto na maioria das profissões. No entanto, o relatório observa que algumas profissões têm maior probabilidade de serem automatizadas: as profissões administrativas (46%) e jurídicas (44%) são as mais expostas, enquanto os empregos físicos, como a construção (6%) e a manutenção (4%), eles enfrentam menos riscos.

ANÚNCIO

Carreiras em perigo (de acordo com Gemini e ChatGPT)

Quando pedimos a Gemini que destacasse algumas carreiras a evitar devido à IA, estas foram as suas recomendações:

Contabilidade e Auditoria: Segundo Gemini, muitas tarefas contábeis podem ser automatizadas, o que reduziria a demanda de contadores para funções básicas.

Administração de Empresas (nível júnior): Tarefas operacionais, como gerenciamento de dados e agendamento de tarefas, podem ser executadas por sistemas automatizados.

Trabalho administrativo e de secretariado: Com a digitalização e a IA, muitas tarefas rotineiras nestas profissões estão a ser assumidas por máquinas.

O ChatGPT, por sua vez, mencionou profissões semelhantes, mas também acrescentou alguns extras:

Contabilidade e Auditoria: A ferramenta OpenAI destacou que, embora muitas tarefas contábeis já estejam sendo automatizadas, auditores especializados ainda serão valiosos.

Tradução e Interpretação: Graças a ferramentas como DeepL e Google Translate, a tradução básica poderá ser reduzida, embora ainda sejam necessários humanos para textos complexos.

Atendimento ao cliente: Chatbots e assistentes virtuais já atendem muitas dúvidas rotineiras, deixando apenas os casos mais complexos para a equipe humana.

Estas conclusões não surgem do nada. ChatGPT citou fontes como Deloitte e McKinsey para questões de contabilidade e gestão, e também fez referência ao relatório “O Futuro dos Empregos” do Fórum Econômico Mundial, publicado em 2023.