Google confirmou que o Android 16 chegará antes do esperado

O Google acaba de surpreender a todos ao anunciar que a próxima grande atualização do seu sistema operacional, o Android 16, será lançada no segundo trimestre de 2025. Essa mudança no cronograma marca um grande afastamento da norma, já que a empresa costuma lançar o novo versões do Android no terceiro ou quarto trimestre.

Por que antecipar o lançamento? O principal motivo é dar mais tempo aos fabricantes para atualizarem seus dispositivos e garantir que a versão mais recente do Android chegue rapidamente a mais usuários.

Um lançamento incomum

Se revisarmos o histórico de lançamentos do Android, veremos que o Google costuma lançar novas versões entre agosto e outubro. A última vez que uma versão foi lançada fora desses meses foi em 2012 com Android 4.1 Jelly Bean. Embora não exista uma regra que obrigue o Google a seguir o calendário tradicional, esse tem sido o ritmo há anos.

Mesmo assim, avançar o Android 16 para o segundo trimestre permitirá ao Google otimizar o processo e evitar que o lançamento fique saturado de novos recursos e APIs de uma só vez.

Por que o Google quer quebrar a tradição?

O ciclo anual de atualização do Android tem sido previsível, ajudando desenvolvedores e fabricantes de dispositivos a se manterem atualizados. No entanto, também tem suas desvantagens. Por exemplo, obriga os fabricantes a esperar até o terceiro trimestre para lançar os seus dispositivos com a versão mais recente do Android.

Isso significa que se um fabricante quiser lançar um novo aparelho antes dessa data, ele terá que enviá-lo com a versão anterior do Android, como aconteceu com a série Google Pixel 9, que foi lançada com Android 14 em vez de Android 15.

Além disso, o ciclo atual limita a velocidade com que o Google pode introduzir e melhorar APIs de sistema. Ao antecipar o lançamento do Android 16, o Google poderá entregar mais atualizações menores (conhecidas como “QPR”) e lançar novas APIs em um ritmo mais frequente.

Que mudanças este novo calendário trará?

Até 2025, o Google planeja dois lançamentos importantes de SDK. A primeira será o lançamento do Android 16 no segundo trimestre, seguido por uma pequena atualização no quarto trimestre (provavelmente chamada Android 16 QPR2). Esta estratégia não só dará aos fabricantes mais flexibilidade para lançar dispositivos com a versão mais recente do Android, mas também permitirá que o sistema operativo esteja mais alinhado com os ciclos de lançamento de novos dispositivos.

Por exemplo, isso pode significar que a série Google Pixel 10 será lançada diretamente com Android 16 em vez da versão anterior. Embora o Pixel 10 tenha recursos próprios e exclusivos, o fato de incorporar o Android 16 desde o início é uma boa notícia para os fãs de tecnologia.

Programa beta do Android 16 – em breve!

Para os curiosos e desenvolvedores, o Google anunciou que lançará em breve uma prévia do desenvolvedor e um programa beta para Android 16. Isso permitirá que os desenvolvedores testem os novos recursos antes do lançamento oficial. A primeira prévia do Android 15 foi lançada em fevereiro, mas com o lançamento do Android 16 antecipado, o novo beta pode chegar antes do final do ano.

O Google prometeu mais informações sobre a primeira prévia do desenvolvedor do Android 16 “em breve”, então fique ligado para mais novidades por vir!