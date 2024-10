Quer ativar o “modo Halloween” no WhatsApp? O passo a passo para aplicá-lo no aplicativo

Os amantes do Halloween podem ter seu espirito festivo também no WhatsApp ativando este modo

Embora ainda faltem alguns dias para 31 de outubro, o Halloween já pode ser percebido no ar. Muitos já começaram a decorar suas casas e a fazer maratonas de filmes de terror.

Quem tem uma paixão maior pelo Halloween até procura como mudar a aparência do WhatsApp ativando o chamado “modo Halloween” para enchê-lo do espírito da época.

Se você faz parte deste último grupo de pessoas, continue navegando para descobrir qual é o processo para transformar a imagem do aplicativo de mensagens em uma imagem muito mais assustadora.

Como ativar o “modo Halloween” no WhatsApp?

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que o “modo Halloween” não é algo que o aplicativo Meta inclui por padrão, portanto não há nenhuma função que, quando pressionada, o torne totalmente assustador.

Na verdade, trata-se de personalizar a interface manualmente utilizando tanto as opções que possui como com a ajuda de diversas aplicações de terceiros para lhe dar uma imagem mais adequada.

Se você deseja mudar o visual do seu WhatsApp para um relacionado à temporada de terror e do seu agrado, a seguir revelamos os cinco passos simples que você deve seguir para conseguir isso.

Etapa 1: modificar o plano de fundo da conversa

A primeira coisa para o seu WhatsApp dar as boas-vindas ao Halloween é mudar o plano de fundo dos seus chats. Para isso, basta ir em Configurações, selecionar Chats e depois a opção Papel de parede.

Uma vez lá, escolha um dos planos de fundo disponíveis ou selecione uma cor sólida como preto ou laranja. Você também pode baixar uma imagem alusiva à época e colocá-la em segundo plano.

Etapa 2: Substitua a foto do perfil

A segunda coisa para personalizar o aplicativo a tempo para 31 de outubro é alterar sua foto de perfil. Escolha aquele onde você sai (sozinho ou acompanhado) arrumado ou com roupas relacionadas ao encontro.

Etapa 3: adicione adesivos assustadores

A terceira coisa é ampliar o catálogo de adesivos adicionando novos que se adaptem ao Halloween. Para isso, basta abrir um chat, pressionar o ícone de adesivos e depois o botão +.

A etapa o levará à loja de adesivos do WhatsApp, de onde você poderá baixar pacotes com designs assustadores. Você também pode adicionar adesivos assustadores com a ajuda de aplicativos de terceiros.

Etapa 4: alterar o tom de notificação

Caso queira incrementar o “modo Halloween” no seu WhatsApp, altere o tom das notificações de mensagens com um novo som alusivo à festa. Para fazer isso, primeiro você precisa ir em Configurações.

Em seguida, vá até a opção Notificações e mude o tom dos chats e grupos para um mais assustador que você tem no seu telefone. Você também pode baixar um e colocá-lo.

Etapa 5: Transforme o ícone do WhatsApp

Por fim, os usuários do Android podem trocar o ícone do WhatsApp por um que reflita o espírito do Halloween. Para conseguir isso, você deve baixar o aplicativo Nova Launcher no Google Play.

Após concluir a instalação, você poderá personalizar o ícone, entre outras funções, deste aplicativo. Dessa forma, você terá o aterrorizante “modo Halloween” totalmente configurado.