Telescópio Espacial James Webb descobre o primeiro exoplaneta com vapor na atmosfera, a 97 anos-luz da Terra

A nitidez e o alcance dos instrumentos do Telescópio Espacial James Webb surpreendem cientistas e entusiastas do espaço. O maravilhoso observatório localizado na órbita distante da Terra encontrou o primeiro exoplaneta formado a partir de vapor, localizado a 97 anos-luz de distância.

O mundo foi identificado como GJ 9827 d, orbita uma estrela do tipo K, chamada GJ 9827. A estrutura do exoplaneta como tal foi detectada pela primeira vez em 2017, pelo telescópio Kepler. Em janeiro de 2024, o Telescópio Espacial Hubble da NASA detectou algum vapor e, portanto, colocou-o na qualificação de possíveis exoplanetas aquáticos.

Neste contexto, cientistas do Instituto Trottier para Pesquisa de Exoplanetas da Universidade de Montreal usaram as ferramentas do Telescópio Espacial James Webb para tentar encontrar mundos em que possivelmente existissem elementos relacionados com a água, relata o Infobae.

No entanto, descobriram que o exoplaneta GJ 9827 d estava completamente coberto de vapor, algo que desafia a formação de mundos nos sistemas solares do Universo.

Até antes desta descoberta, os exoplanetas encontrados tinham atmosferas onde predominavam dois elementos: o hélio e o hidrogénio. Então, isso faz os cientistas pensarem que existe um número infinito de mundos semelhantes a Júpiter e Saturno. O fato de encontrar vapor, além de ser inédito para os cientistas, impressiona, pois são encontradas moléculas pesadas semelhantes às que abundam na Terra.

Isso faz do GJ 9827 d um candidato a hospedar a vida?

Apesar destas coincidências, GJ 9827 d não é candidato a acolher a vida como a conhecemos, uma vez que está localizado numa região muito próxima da sua estrela massiva, o que torna as temperaturas realmente elevadas.

O importante desta descoberta é que, segundo Caroline Piaulet-Ghorayeb, do Instituto Trottier para Pesquisa de Exoplanetas da Universidade de Montreal, “é um grande passo na compreensão destes exoplanetas”.

Este planeta, que tem o dobro do tamanho da Terra, orbita a sua estrela em apenas seis dias, permitindo-nos descobrir as atmosferas planetárias exóticas.