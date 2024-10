Arqueólogos egípcios encontram tumba dentro de sarcófago de 4 mil anos, com restos mortais de uma mulher

Qualquer achado arqueológico impressiona, pois conta a história de uma época da humanidade em que não havia como fazer registros audiovisuais com a tecnologia de câmeras e vídeos que temos hoje. Encontrar os restos mortais de uma pessoa, de aproximadamente 4.000 anos atrás, é fascinante.

Embora uma investigação recente, que encontrou objetos que combinam as duas características acima mencionadas, se destaque por uma particularidade marcante para a arqueologia e a ciência em geral. Pesquisadores de uma universidade do Egito encontraram uma tumba dentro de um sarcófago, ou seja, um caixão duplo, com os restos mortais de uma mulher.

A descoberta ocorreu na margem ocidental do rio Nilo, numa região chamada Alto Egito. Os pesquisadores que encontraram esses objetos perturbadores pertencem à Universidade de Sohag, no Egito, e à Universidade de Berlim, na Alemanha.

A princípio, conseguiram revelar que a tumba dupla tem cerca de 4.000 anos. Era da sétima dinastia do Egito, e os restos mortais pertencem a uma mulher chamada Idi, filha de uma das autoridades locais que serviu no então reinado de Senwosert I, que esteve no comando do Império Egípcio durante os anos de 1961 a.C. 1917 a.C.

Os sarcófagos

Os dois sarcófagos tinham medidas semelhantes: um de 2,3 metros estava dentro de um sarcófago de 2,6 metros. Não estavam em boas condições, devido à proximidade com a umidade do rio. Porém, conseguiram resgatar alguns objetos chamados potes canópicos, que são recipientes nos quais colocavam os órgãos extraídos dos mortos, em práticas de mumificação.

Além disso, havia algumas estátuas de madeira, que se acredita serem representações de Idi, para que quem encontrasse os restos mortais pudesse imaginar como seria a pessoa enterrada.

Tumba egípcia

A todas estas descobertas, os cientistas acrescentaram que havia escrito nas paredes dos sarcófagos, que dizia “a dona da casa”, para se referir à importância de Idi para as pessoas da época em que viveu, disse Wolfram Grajetzki. ., egiptólogo e membro honorário da University College London, que, embora não tenha feito parte da expedição que encontrou os restos mortais, analisou virtualmente as imagens.

O jornal La Nación informa que o sarcófago já havia sido saqueado há milhares de anos. Estudos científicos determinaram a possibilidade de Idi ter morrido antes dos 40 anos.