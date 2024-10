Apple com anúncio surpreendente: um novo iPad Mini foi anunciado

Por meio de um comunicado em seu site que pegou mais de uma surpresa, a Apple revelou uma nova geração de seu iPad mini. Uma atualização silenciosa, mas que causará um grande impacto pelas diferenças com seu modelo antecessor de 2021. Este dispositivo portátil, agora equipado com o poderoso chip A17 Pro, oferece uma melhoria significativa nas tarefas diárias e aplicações exigentes. Assim como foi um anúncio relâmpago, o seu lançamento também será, pois já foi divulgado que o novo iPad mini terá preço inicial de US$ 499 e já está disponível para reservas, pois estará à venda no dia 23 de dezembro.

Anúncio discreto mas cheio de novidades

Além do novo chip, o iPad mini apresenta uma série de melhorias que o posicionam como uma ferramenta ainda mais versátil. A compatibilidade com o Apple Pencil Pro torna-o uma opção a considerar para artistas e designers enquanto, em termos de armazenamento base, foi duplicado para 128 GB, uma capacidade mais alinhada com as exigências das aplicações modernas, especialmente aquelas baseadas em inteligência artificial . Além disso, o dispositivo possui um chip Wi-Fi 6E mais rápido e uma porta USB-C de maior velocidade.

A atualização do iPad mini está alinhada com as últimas inovações da Apple, que colocou forte ênfase na inteligência artificial e no desempenho. O novo chip A17 Pro, que também está disponível no iPhone 15 Pro, permite que o iPad mini execute tarefas complexas com mais fluidez e eficiência. Além disso, o suporte para ray tracing acelerado por hardware promete uma experiência visual mais envolvente em jogos e aplicativos gráficos.

Pode não ter sido com grande alarde, porém, é importante ressaltar que finalmente chegou a tão esperada atualização para um iPad mini que havia ficado para trás junto com os demais que também passaram por mudanças significativas neste ano. O iPad Air, por exemplo, agora conta com o chip M2, tornando-se uma opção ainda mais poderosa para tarefas profissionais. Porém, o iPad mini mantém sua identidade de dispositivo mais focado em portabilidade e entretenimento.