Tesla: o supertáxi é uma grande tecnologia que não virá sozinha

A última quinta-feira, 10 de outubro, foi um dia que marcou um antes e um depois na história da condução e da inteligência artificial, já que a Tesla apresentou o seu tão aguardado robotáxi num evento intitulado ‘We, Robot’. Porém, como se não bastasse, rumores sugerem que a empresa poderá ter uma surpresa adicional na manga: uma van autônoma.

Esses vazamentos indicam o possível anúncio

Segundo a Bloomberg, os investidores da Tesla acreditam que juntamente com o robotáxi poderá ser revelado um novo veículo comercial que também terá condução autônoma. Embora a informação não tenha sido oficialmente confirmada, as pistas deixadas por Elon Musk e pela própria conta da sua empresa apoiam esta teoria. Na assembleia anual de acionistas de 2023, Musk mostrou um slide apresentando os futuros modelos da Tesla, um dos quais tinha um design semelhante ao de uma van.

Quanto ao robotáxi, novos vazamentos revelam detalhes sobre seu design. O veículo, totalmente autônomo e sem volante nem pedais, terá apenas dois assentos e portas que se abrem para cima como as asas de uma borboleta. Este design se assemelha ao protótipo mostrado na biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson.

Para fechar o evento em grande, além do robotáxi, a Tesla deverá anunciar outros avanços importantes, como a condução totalmente autônoma do Tesla Semi, novas atualizações do robô humanoide Optimus e versões mais baratas. do Modelo 3. e Modelo Y.