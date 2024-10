Telescópio Espacial James Webb captura uma imagem de uma supernova em três estágios diferentes no tempo

Os cientistas responsáveis pelo Telescópio Espacial James Webb conseguiram comprimir os instrumentos infravermelhos do dispositivo e o alcance das suas lentes para capturar um evento sem precedentes: uma única imagem de uma supernova, em três fases diferentes do tempo.

Os pesquisadores que conseguiram esta imagem aproveitaram um dos métodos científicos mais ideais para capturar eventos estelares a longas distâncias: a curvatura do espaço-tempo. Essas regiões recebem esse nome porque, devido ao seu peso gravitacional verdadeiramente imponente, desviam a luz, gerando uma curvatura no espaço-tempo.

Com este método, os cientistas usam galáxias pesadas para servir de espelho e assim olhar para as mais distantes. Assim, com esta maravilhosa técnica científica, os pesquisadores do Telescópio Espacial James Webb capturaram uma supernova em três estágios diferentes de sua existência. É como se alguém olhasse daquela região para a Terra e visse em uma única imagem a época dos dinossauros, o início do império egípcio e os dias de hoje (escolhi três momentos icônicos ao acaso).

Uma viagem no tempo (e no espaço)

“Para conseguir três imagens, a luz percorreu três caminhos diferentes. Como cada caminho tinha um comprimento diferente e a luz viajava na mesma velocidade, a supernova foi fotografada nesta observação do Webb em três momentos diferentes durante sua explosão”, disse Brenda Frye, astrônoma da Universidade do Arizona e membro da pesquisa. equipe deste estudo, de acordo com o Gizmodo.

Três supernovas em uma imagem NASA, ESA, CSA, STScI, Universidade do Arizona

O aglomerado de galáxias que eles visaram para capturar esta supernova é chamado PLCK G165.7+67.0, denominado G165. O aglomerado galáctico e a estrela em explosão foram fotografados pela câmera infravermelha próxima (ou NIRCam) a bordo do telescópio em março, abril e maio do ano passado.

G165 está a 3,6 mil milhões de anos-luz da Terra (uma distância surpreendente por si só), mas a supernova que destaca, explicam os especialistas, é ainda mais antiga.

“Na analogia do espelho tríptico, ocorreu um atraso em que o espelho da direita mostrava uma pessoa levantando um pente, o espelho da esquerda mostrava o cabelo sendo penteado e o espelho do meio mostrava a pessoa largando o pente. “, explicou Frye, para que todos entendamos o que foi capturado nas profundezas do universo.