Chegou a hora! Por que a tecnologia transparente está renascendo?

Assim como na moda, os gadgets tecnológicos também têm seu próprio ciclo de tendências. Desde os teclados bege dos anos 80, passando pelos consoles de videogame de plástico cinza e preto dos anos 90, até as cores chamativas dos Walkman da Sony e dos consoles Game Boy da Nintendo, a tecnologia teve seus momentos de estilo único.

E agora, assim como a maquiagem grunge e as calças largas, os dispositivos transparentes estão fazendo seu retorno triunfal.

A Tecnologia Transparente: um ícone dos anos 2000 que está de volta

A mudança de milênio trouxe uma tendência que muitos lembrarão com carinho: a tecnologia transparente. Dispositivos como os iMacs transparentes da Apple, os controles do Nintendo 64 e outros gadgets com carcaças translúcidas marcaram uma era de design. Agora, mais de 20 anos depois, esta tendência está voltando com força, superando até mesmo os icônicos iPods brancos dos anos 2000 e os telefones pretos foscos dos anos 2010.

Os Novos Gadgets Transparentes de 2023

A tecnologia transparente está vendo um ressurgimento em produtos modernos, como o Nothing Phone, um smartphone que ostenta seu design transparente, mostrando parte de seu interior para deleite dos usuários. Os Beats Studio também lançaram fones de ouvido transparentes que seguem essa tendência.

Além disso, os consoles de videogame e seus acessórios, como capas translúcidas e cabos USB-C com componentes visíveis, estão mais uma vez cativando os fãs de tecnologia.

Anbernic e seu Game Boy Advance SP: agora em cores transparentes

Um dos gadgets mais populares na crescente tendência de emuladores portáteis é o Game Boy Advance SP da Anbernic. O modelo RG35XXSP adicionou três novas opções de cores: verde transparente, vermelho e branco, tornando-se uma opção irresistível para os nostálgicos.

Embora não ofereça melhorias de desempenho, mantém a sua tela de 3,5 polegadas e uma resolução de 640 x 480 pixels, o que lhe confere potência suficiente para rodar jogos de N64.

A Microsoft adota a tendência transparente com seu Xbox Elite 2

A Microsoft também entrou na onda da tecnologia transparente com seu caro controle Xbox Elite 2. Através do Xbox Design Lab, a empresa lançou uma série de opções translúcidas de cores sob a série Cipher, o que permite aos usuários personalizar seus controles com opções como branco (Ghost Cipher), verde (Velocity Cipher), violeta (Astral Cipher), azul (Surf Cipher), rosa (Candy Cipher) e vermelho (Pulse Cipher).

Além disso, a Microsoft lançou o Sky Cipher Special Edition, um controle azul translúcido que oferece uma visão do funcionamento interno do dispositivo, ideal para os fãs do retrô e do moderno.

Elgato e seu Stream Deck MK. 2 na Edição Transparente

No Amazon Prime Day, a Elgato lançou uma grande oferta para os assinantes do Prime: a versão roxa atômica de edição limitada do seu Stream Deck MK. 2 por 124,99 dólares. Normalmente, o preço padrão deste modelo gira em torno de 149,99 dólares, mas às vezes pode ser encontrado por menos em promoções especiais. Este desconto exclusivo na Amazon representa uma excelente oportunidade para os fãs de gadgets transparentes.

A Elgato destacou que este modelo violeta atômico é uma edição limitada numerada e deixará de estar disponível uma vez que se esgote, tornando-o um item de coleção para os fãs de tecnologia retrô.

Uma tendência que evoca nostalgia e modernidade

O retorno dos dispositivos transparentes não só evoca nostalgia pelos gadgets dos anos 90 e 2000, mas também adiciona um toque de modernidade. Hoje em dia, os designers buscam combinar o estético com o funcional, permitindo que os consumidores apreciem os componentes internos de seus dispositivos de uma forma atraente.

Conclusão: Tudo volta

A tecnologia transparente parece estar a caminho de se tornar uma das principais tendências do futuro próximo. Portanto, se você é daqueles que ainda guardam um monitor CRT Apple Studio Display ou um controle Nintendo 64 de edição especial, este é o momento de tirá-los do armário e fazê-los brilhar novamente.

Entretanto, as marcas atuais continuam inovando, oferecendo uma clara visão do futuro com dispositivos que combinam nostalgia e vanguarda tecnológica.