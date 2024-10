Steve Jobs: assim é a regra dos 10 minutos que ele usava para aumentar sua inteligência

O cofundador da Apple, Steve Jobs, escreveu seu lugar na história com letras douradas graças à sua capacidade inovadora e visão única para resolver problemas. Agora com o legado que ele deixou, muitos de nós nos perguntamos: qual era o segredo por trás de sua mente brilhante? Além do talento e da inteligência com que nasceu, Jobs tinha uma rotina diária de 10 minutos que considerava essencial para sua produtividade: caminhar.

Segundo seu biógrafo, Walter Isaacson, Jobs usava as caminhadas como espaço para reflexão profunda e conversas criativas. Muitas das ideias revolucionárias que impulsionaram o sucesso da Apple surgiram durante essas caminhadas, muitas vezes realizadas na companhia de sua equipe de design, como Jony Ive.

A neurociência moderna apoiou a intuição de Steve Jobs. Estudos recentes demonstraram que caminhar estimula a atividade cerebral, promovendo clareza mental e criatividade. A este respeito, a neurocientista Mithu Storoni explica no seu livro “Hipereficiente” como o movimento físico pode melhorar as nossas capacidades cognitivas.

Caminhar não é apenas benéfico para a saúde física, mas também ajuda a melhorar a nossa capacidade de resolver problemas e gerar ideias inovadoras. Na verdade, a investigação sugere que dar entre 8.000 e 10.000 passos por dia pode reduzir o risco de doenças como a diabetes tipo 2 e melhorar a saúde mental.

Jobs estava ciente desses dois aspectos, bem como da ligação entre atividade física e bem-estar mental. Na verdade, ele tinha uma aversão especial a reuniões longas e improdutivas. Em vez disso, ele preferia resolver problemas enquanto caminhava. Sua famosa “regra dos 10 minutos” era levantar-se e caminhar se uma tarefa travasse, permitindo-lhe ganhar uma nova perspectiva e encontrar soluções mais criativas.

A prática da caminhada como ferramenta para estimular a criatividade e a produtividade é uma lição valiosa que podemos aprender com Steve Jobs. Ao incorporar a atividade física na nossa rotina diária, podemos melhorar a nossa capacidade de pensar de forma inovadora e encontrar soluções para os desafios que enfrentamos.