Veja os celulares que ficarão sem WhatsApp a partir de outubro

O aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, anunciou uma importante decisão que afetará milhões de usuários em todo o mundo. A partir de outubro de 2024, a plataforma deixará de ser compatível com uma grande quantidade de dispositivos móveis que funcionam com sistemas operacionais desatualizados, tanto Android quanto iOS.

Esta medida, de acordo com a empresa, tem como principal objetivo garantir a segurança e melhorar a experiência do usuário. Ao exigir versões mais recentes dos sistemas operacionais, o WhatsApp poderá implementar novas funções de criptografia, melhorar a qualidade das videochamadas e oferecer um desempenho mais fluido. No entanto, essa decisão obrigará muitos usuários a atualizarem seus dispositivos ou, caso contrário, procurarem alternativas de comunicação.

A razão por trás dessa decisão é a baixa capacidade operacional dos sistemas operacionais mais antigos, que não possuem a capacidade de processar as atualizações e melhorias que o aplicativo tem implementado nos últimos meses. Continuar oferecendo suporte a esses dispositivos obsoletos resultaria em uma experiência do usuário cada vez mais limitada e exposta a possíveis vulnerabilidades de segurança.

Estes serão os dispositivos afetados

A lista de dispositivos incompatíveis é extensa e inclui modelos de várias marcas. Entre os smartphones Android que ficarão sem suporte estão o Samsung Galaxy Ace Plus, o Samsung Galaxy Core, o Huawei Ascend P6 S, o Motorola Moto G e o Sony Xperia Z1. Estes dispositivos, embora populares em seu tempo, não podem executar as versões mais recentes do Android e, portanto, não poderão continuar usando o WhatsApp.

No caso dos usuários de iPhone, os modelos 5, 6, 6 Plus, 5c e a primeira geração do iPhone SE também não serão compatíveis com o aplicativo a partir de outubro. Esses dispositivos, assim como seus equivalentes Android, não poderão atualizar seu sistema operacional para as versões necessárias do WhatsApp.

Os utilizadores que se encontrem nesta situação terão apenas duas opções: atualizar os seus dispositivos para versões de software compatíveis ou adquirir um novo telefone. É importante ter em mente que a atualização do sistema operativo pode não ser possível em todos os casos, especialmente em dispositivos mais antigos.

O WhatsApp anunciou que notificará os usuários afetados através do próprio aplicativo, informando-os sobre a necessidade de atualizar seu dispositivo ou procurar alternativas. Da mesma forma, a empresa também recomendou aos usuários que façam backup de suas conversas antes que a desconexão do serviço ocorra.

Embora esta decisão possa causar algum desconforto entre os usuários afetados, é evidente que a atualização dos dispositivos é necessária para garantir a segurança e o bom funcionamento dos aplicativos móveis. O WhatsApp, assim como outras plataformas, busca oferecer aos seus usuários uma experiência cada vez mais completa e satisfatória, sendo fundamental manter-se atualizado com as últimas tendências tecnológicas.