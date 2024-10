PlayStation: Sony implementará o uso de IA em seus videogames

Uma recente apresentação do PlayStation, o State of Play, gerou grande expectativa entre gamers de todo o mundo e, ao mesmo tempo, também trouxe à tona um grande tema: 2024 é um ano de transições no mundo dos consoles. Apesar do anúncio de títulos como Horizon Zero Dawn Remastered, a falta de grandes lançamentos exclusivos tem sido evidente, uma situação altamente perceptível quando comparada com o ano anterior. Esta situação levou a Sony a explorar novas tecnologias para otimizar os seus processos de desenvolvimento.

A IA chega aos videogames

De acordo com um relatório da Insider Gaming, a empresa japonesa estaria aumentando o uso de inteligência artificial (IA) na criação de seus jogos. O principal objetivo é potencializar as ferramentas que permitam aos desenvolvedores utilizar o valor de suas propriedades intelectuais da maneira mais eficiente possível e com maior qualidade. Em outras palavras, busca-se acelerar os tempos de produção e reduzir a carga de trabalho.

Esta ação não é nova dentro da empresa, pois um exemplo dessa aplicação já foi visto em Marvel’s Spider-Man 2. Essa tecnologia desempenhou um papel crucial no reconhecimento de voz em vários idiomas, permitindo a sincronização automática de legendas com as falas dos personagens e agilizando significativamente o processo de legendagem.

Embora o uso de IA na indústria de videogames esteja se tornando cada vez mais comum, sua utilização em projetos de grande escala como os da Sony levanta questões sobre seu impacto no futuro do desenvolvimento de jogos.

As aplicações potenciais da IA na indústria de videogames são inimagináveis e ainda estão por ser exploradas em profundidade. Sem dúvida, essa tecnologia se tornará um dos temas mais debatidos nos próximos anos, tanto no âmbito empresarial quanto no dos consumidores.

A decisão da Sony de apostar na inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de seus jogos representa um marco importante na indústria. À medida que a tecnologia avança, será interessante observar como ela se integra aos processos criativos e qual impacto terá na experiência de jogo dos usuários.