Qual é o curioso método de Sam Altman para gerar ideias inovadoras?

Sam Altman, o jovem empresário por trás da OpenAI, compartilhou um hábito que o ajuda a gerar ideias: escrever à mão em um caderno. O mais curioso? Ele não se importa muito com o caderno em si, o que realmente lhe interessa é arrancar e jogar fora as folhas até encontrar uma ideia que o convença.

Apesar de estar à frente de uma das empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo, Altman prefere uma solução bastante simples para organizar seus pensamentos: sempre carregar um pequeno caderno de espiral no bolso.

"Esses cadernos elegantes não me servem. Eu preciso de um com espiral para poder arrancar as folhas quando precisar", comenta.

Este hábito tem vindo a aperfeiçoá-lo ao longo do tempo, através de tentativa e erro, algo que ele garante que o ajuda a manter a mente organizada no meio do seu agitado dia a dia. E não se trata apenas de um método para tomar notas, é a sua forma de visualizar as ideias.

"Escrevo muitas notas e gosto de arrancá-las, jogá-las na mesa, vê-las todas juntas e depois descartar as que não me servem", comenta o CEO da OpenAI.

O valor de escrever à mão

O ato de escrever as ideias à mão, segundo Altman, tem um propósito mais profundo do que simplesmente anotar. Está relacionado com a forma como o cérebro processa a informação. Estudos da Universidade da Noruega e da Universidade de Washington apoiam essa prática: ao escrever à mão, são ativados mecanismos no cérebro que melhoram a memória e o desenvolvimento do pensamento lógico.

Esta abordagem não é exclusiva de Altman. Outros grandes empresários como Bill Gates e Jeff Bezos também defenderam a importância de escrever para organizar ideias. Bezos, por exemplo, costumava pedir aos seus funcionários que redigissem memorandos detalhados antes de cada reunião, um exercício que os obrigava a pensar com clareza antes de apresentar qualquer proposta.

A importância de descartar ideias

Um dos pontos mais interessantes que Altman compartilha em sua entrevista para o podcast "How I Write" é sua capacidade de deixar ideias irem embora. Muitas vezes, suas sessões de brainstorming terminam com um monte de folhas amassadas no chão, descartando tudo o que não funciona. Essa prática, embora pareça simples, é respaldada por grandes mentes criativas como o escritor Seth Godin, que afirma que para encontrar uma boa ideia, é necessário passar por muitas ruins.

Este método pode parecer caótico, mas Altman garante que o ajuda a separar o valioso do descartável. "Quando a faxineira chega, encontra o chão cheio de papéis amassados com minhas anotações", comenta rindo.

Escrever, processar e descartar

A simplicidade do método de Altman reside no fato de que, ao escrever, está forçando seu cérebro a processar o que realmente tem valor. Não é apenas colocar ideias no papel, é torná-las tangíveis, reais, para então decidir se merecem ser mantidas ou descartadas.

Resumindo, o truque de Sam Altman é apenas um lembrete de que, às vezes, as soluções mais simples podem ser as mais eficazes. Escrever à mão, rasgar e descartar pode parecer antiquado, mas quando se trata de criatividade e produtividade, às vezes o mais básico é o que funciona melhor.

Por que é que este método funciona?

A chave por trás da eficácia desse processo reside no fato de que, ao escrever à mão, estabelece-se uma conexão física com a ideia. Esse ato obriga o cérebro a organizar os pensamentos de forma mais estruturada. À medida que as ideias passam do abstrato para o concreto - da mente para o papel -, Altman pode vê-las de forma mais clara, o que lhe permite avaliá-las com maior objetividade. Assim, arrancar e descartar não é um gesto de frustração, mas sim uma maneira ativa de filtrar o que realmente tem potencial.

Qualquer pessoa pode adotar essa abordagem para melhorar sua criatividade e produtividade, desde empreendedores até estudantes. No final do dia, como Altman demonstra, não se trata do caderno mais caro ou da tecnologia mais avançada, mas sim da capacidade de processar e refinar ideias.