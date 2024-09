Psicólogo cria a primeira banda IA de rock da América Latina

Num mundo onde a inteligência artificial avança a passos largos, o Ship! se apresenta como a primeira banda de rock a conseguir fundir a criatividade humana com as capacidades tecnológicas. O projeto é liderado por Sebastián Fernández de la Puente, músico e psicólogo, que aprendeu sobre IA através de tutoriais do YouTube.

ANÚNCIO

A ideia começou quando o protagonista e líder principal do projeto experimentou com vídeos generativos nos quais fazia figuras icônicas do rock latino-americano cantarem. No entanto, a maior inovação da banda é El Duce, um robô meio humano e meio máquina, que canta e cria música em colaboração com os músicos.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Características de El Duce

El Duce não só interage com os seguidores nas redes sociais, mas também é capaz de co-criar música, contribuindo com sua própria ‘personalidade tecnológica’. No futuro, espera que o robô se materialize e participe de concertos ao vivo.

"El Duce é, de certa forma, o coração tecnológico da banda. Ele não só responde às perguntas dos seguidores através das redes sociais, mas também tem a capacidade de criar música em conjunto com os humanos. Por enquanto, o robô responde perguntas no Instagram e TikTok através de stories. Estou desenvolvendo um chat para que qualquer pessoa possa conversar com El Duce. Queremos que El Duce desenvolva sua própria personalidade ao longo do tempo, adaptando-se às interações e evoluindo", explicou Fernández de la Puente em suas redes sociais.

Este projeto aspira a que a colaboração entre humanos e robôs se desenvolva de forma natural, oferecendo uma experiência musical única. Além disso, com essa abordagem revolucionária, Ship! se destaca como um experimento vivo que busca desafiar os limites da música e da tecnologia, demonstrando que a inteligência artificial pode ser mais do que uma ferramenta: pode ser um verdadeiro companheiro criativo.