Das Dracônidas até uma Superlua: outubro e os eventos astronômicos que farão vibrar a abobada celestial

O céu de outubro nos promete um espetáculo de luzes e cores únicas, onde se destacará o eclipse solar lunar, chamado de ‘Anel de fogo’. Também testemunharemos uma chuva de estrelas e uma superlua brilhante que nos encherá de muita energia, com a Via Láctea estendendo seus braços luminosos.

Cometa do Século: C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

Foi a primeira vez que o cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS foi avistado no início de 2023. Uma equipe de pesquisadores na China o localizou, sendo posteriormente confirmado por uma universidade na Austrália.

O que chamou a atenção de ambas as equipes naquele momento foi o brilho monstruoso deste objeto celeste, com uma magnitude de 18 pontos. Considerando que um cometa médio atinge os 10, isso representa quase o dobro.

Dada a sua luminosidade, os astrônomos concordaram em chamá-lo de 'Cometa do Século', precisamente porque passará muito perto da Terra nos primeiros dias de outubro de 2024.

Os astrônomos esperam que desenvolva uma cauda ‘excepcionalmente’ bonita e longa. “A futura luminosidade deste cometa é imprevisível”, explica a plataforma de observação astronômica StarWalk, “e depende muito de sua atividade nos próximos meses”.

Eclipse anular do sol ou ‘Anel de Fogo’ em 2 de outubro

No próximo dia 2 de outubro, a Lua estará no ponto mais distante da Terra em sua órbita, e passará entre a Terra e o Sol. Devido à distância, a Lua não cobrirá completamente a superfície do Sol, deixando visível um anel de luz solar ao redor da Lua.

Esse fenômeno é conhecido como ‘anel de fogo’ e durante o eclipse é visível de áreas específicas da Terra.

No México, o eclipse será visível parcialmente em alguns estados. As regiões onde este evento astronômico poderá ser observado melhor são Baja California, Baja California Sur, Colima e Jalisco, nas cidades de La Paz, Los Cabos, San José del Cabo e Manzanillo.

Também pode ser observado em grande medida no Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador e Uruguai, assim como nas Ilhas Malvinas.

Chuva de Dracônidas em 8 e 9 de outubro

Com apenas 10 meteoros por hora, a chuva de Dracônidas não é a mais abundante do ano, mas em um ambiente florestal ou desértico, longe da poluição luminosa, o espetáculo será impressionante.

A plataforma de observação astronômica SeaSky esclarece: “É causada pelos grãos de poeira deixados pelo cometa 21P Giacobini-Zinner, descoberto em 1900.”

Ao contrário de outras chuvas de meteoros, no entanto, o melhor momento para observá-las é quando o Sol se põe. Em 2024, os meteoros irradiarão da constelação de Dragão (daí o seu nome), “mas podem aparecer em qualquer lugar do céu”.

Superlua do Caçador em 17 de outubro

Com a chegada do outono, também começa a temporada de Superluas a cada ano. Neste outubro de 2024, teremos a oportunidade de ver nosso único satélite natural com um brilho 16% mais intenso do que nas outras noites.

Antigamente, antes da colonização da América do Norte, as primeiras nações americanas conheciam a lua de outubro como ‘Lua do Caçador’, explica o Old Farmer’s Almanac.

A Lua era tão brilhante que permitia aos caçadores realizar suas jornadas durante a noite, quando as bestas saem na floresta. Este ano, o ponto de maior luminosidade será às 7:00 da manhã do dia 17 do mês, então a manhã estará coroada com a lua mais grande, mais bonita e mais cheia de outubro, destacou o portal Muy Interesante.

Aparição da Via Láctea

A Via Láctea irá estender seus braços luminosos pelo céu noturno neste outubro em todo o continente americano, onde não haja poluição luminosa.

Se poderá apreciar seu fulgor porque “dividirá o céu de norte a sul e cruzará os céus sobre sua cabeça”. Isso acontece porque, durante setembro e outubro, a Terra aponta para o ponto mais luminoso da galáxia.

Uma floresta, uma praia ou o deserto são cenários ideais para ver a Via Láctea em todo o seu esplendor. Você pode começar sua jornada de observação por volta das 20h, sugere a instituição, e ver como ela dança ao longo da noite.