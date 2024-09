WhatsApp: existe uma lixeira no aplicativo e assim você pode usá-la

Nos últimos anos, sem dúvida alguma o WhatsApp se tornou um dos aplicativos mais utilizados no mundo, chegando a um ponto de ser uma extensão de nossa vida diária e tornando mais fácil a comunicação com amigos, familiares e colegas de trabalho. É por isso que a cada semana são implementadas mais ferramentas que complementam o aplicativo, que há algum tempo deixou de ser apenas de mensagens instantâneas, e esta é uma que poucos conhecem, mas que pode ser extremamente útil.

Como funciona esta ferramenta?

Além de nos permitir conversar, fazer chamadas e videochamadas, o aplicativo nos oferece a possibilidade de compartilhar todo tipo de arquivos: documentos, fotos, vídeos e muito mais. No entanto, é comum que, em algum momento, todos tenhamos lidado com esses grupos que enviam dezenas de vídeos e imagens ou todo tipo de conteúdo que se acumula nos dispositivos, afetando seu desempenho.

Você provavelmente não sabia que o WhatsApp também possui a famosa lixeira encontrada em aplicativos de fotografias, onde armazena arquivos excluídos. Embora essa função não seja muito conhecida, pode ser uma grande aliada para liberar espaço em nosso telefone. É importante mencionar que ela é exclusiva para dispositivos Android, essa lixeira oculta arquivos que, embora não estejam mais visíveis nas conversas, ainda ocupam um valioso espaço de armazenamento.

A localização exata desta pasta pode variar de acordo com o modelo do telefone celular. No entanto, em geral, os passos a seguir são simples: abrir o gerenciador de arquivos, procurar a pasta do WhatsApp e, a partir daí, você pode explorar e encontrar todos os arquivos que foram excluídos do aplicativo para removê-los de forma definitiva. Isso libera espaço de armazenamento no dispositivo, melhorando assim o desempenho.