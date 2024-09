Dicas do WhatsApp: como ocultar as imagens que um contato lhe envia

Há muito tempo que o WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, evoluiu de ser apenas um aplicativo para conversas casuais para se tornar recentemente uma plataforma com diferentes formas de comunicação. Essa transformação levou o aplicativo a incorporar novas funções que priorizam a privacidade dos usuários.

Assim você pode ocultar imagens

Uma das últimas novidades introduzidas pela Meta, empresa-mãe do WhatsApp, permite aos usuários ocultar de forma mais eficaz as conversas que desejam manter privadas. Embora já existisse a opção de bloquear as conversas para que não aparecessem na tela principal, as imagens e vídeos recebidos nessas conversas ainda eram visíveis em outros aplicativos do dispositivo, como a galeria.

Para resolver este problema, o WhatsApp implementou uma nova função que permite aos usuários escolher quais conversas manterão suas imagens ocultas. Dessa forma, garante-se uma maior privacidade para aqueles usuários que compartilham informações sensíveis através do aplicativo.

Para ativar esta função, basta seguir estes simples passos. Ao abrir uma conversa, o usuário deve clicar na foto de perfil do contato e acessar as informações do chat. Lá, encontrará uma opção chamada ‘Visibilidade de arquivos multimídia’ que oferece três opções: ‘Sim’ (as imagens são visíveis em outros aplicativos), ‘Não’ (as imagens estão ocultas) e ‘Padrão’ (utiliza a configuração geral do aplicativo).

Esta nova funcionalidade é totalmente reversível e pode ser configurada de forma independente para cada uma de suas conversas. Dessa forma, os usuários têm um maior controle sobre a privacidade de suas informações e podem personalizar as configurações do WhatsApp de acordo com suas necessidades.