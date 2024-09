ChatGPT - A Inteligência Artificial não é tão negativa como a pintam

Numa carta recentemente publicada, o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, expressou seu pensamento sobre o estado atual da IA para compartilhar uma visão otimista e encorajadora sobre o futuro dela e como poderá ajudar a humanidade. Garantindo que, graças ao avanço da inteligência artificial, nas próximas décadas poderemos alcançar feitos que hoje parecem quase mágicos.

De acordo com o líder da empresa criadora do ChatGPT, a inteligência artificial, especialmente por meio da aprendizagem profunda, acelerará um processo de evolução humana que já está em curso há séculos. Assim como a humanidade passou por eras agrícolas e industriais, Altman acredita que estamos à beira de uma nova era: a era da inteligência.

Um futuro com a IA à disposição da humanidade

Da forma como ele visualiza o futuro, cada pessoa poderia ter à disposição uma equipe personalizada de inteligências artificiais especialistas em diversas áreas, capazes de colaborar entre si para criar qualquer coisa imaginável e assistir a humanidade. Desde a criação de software personalizado até a personalização da educação.

Além disso, Altman também vislumbra um futuro em que as crianças terão acesso a tutores virtuais capazes de personalizar a educação de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Além disso, a inteligência artificial poderia revolucionar setores como saúde, oferecendo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.

No entanto, Altman reconhece que a implementação da inteligência artificial a esses níveis não será fácil e até mesmo coloca na mesa desafios importantes. Um dos mais preocupantes é o impacto no mercado de trabalho, uma vez que a automatização de tarefas poderia deslocar muitos funcionários em todo o mundo. Ainda assim, o executivo da OpenAI acredita que a maioria dos empregos evoluirá exponencialmente para que a sociedade encontre novas formas de empregabilidade.

Por último, Altman destaca que a natureza humana nos impulsiona a criar e a ser úteis, e a inteligência artificial será, sem dúvida, uma ferramenta poderosa que potenciará essas capacidades.