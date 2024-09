WhatsApp: o que significa o emoji do diabinho vermelho e quando enviar

Há mais de 20 anos desde que foram lançados, os emojis conseguiram mudar a forma como interagimos. Na verdade, os pequenos rostos amarelos, animais e outros símbolos alcançaram uma conquista notável: consolidar-se como uma espécie de linguagem internacional que muitos usam diariamente.

Esses designs têm a capacidade de transmitir praticamente qualquer coisa, especialmente emoções. Além disso, nos ajudam a fazê-lo de forma rápida, prática e precisa, por isso se tornaram muito necessários para expressar o que pensamos e sentimos on-line.

No entanto, apesar de ter mais de duas décadas neste mundo, existem pictogramas que algumas pessoas evitam por não saberem seu significado antecipadamente ou por se sentirem inseguras em relação a isso. Como o do diabinho vermelho que encontramos no teclado das redes sociais e aplicativos como WhatsApp.

Se você é uma daquelas pessoas que não sabe o que esse ícone significa, não se preocupe. A seguir, vamos revelar o que ele representa e como usá-lo corretamente quando você estiver conversando com outras pessoas no aplicativo de mensagens ou em outros espaços que costumamos visitar no mundo virtual.

O que significa o emoji do diabinho vermelho?

A enciclopédia Emojipedia explica que o emoji que mostra um rosto vermelho grotesco com olhos grandes, nariz enorme, presas tortas, uma franja de cabelo e um par de chifres sobre a cabeça na verdade representa um oni, um tipo de ogro do folclore japonês.

Em relação ao seu significado, a ‘bíblia’ dos pictogramas assegura que pode ser usado para se referir a “bestas e demônios sobrenaturais ou figurativos”. O site Emojiterra concorda que é empregado para representar “demônios, diabos, espíritos malignos ou qualquer coisa assustadora e monstruosa”.

É importante ressaltar que o Demônio Japonês Oni - o nome oficial deste emoji - foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até 2015. No WhatsApp, o design chegou ao catálogo em 2017, assim como a maioria dos pictogramas no aplicativo do Meta.