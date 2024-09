Conheça os novos óculos inteligentes dos criadores do Snapchat

Snap Inc. apresentou na terça-feira, 17 de setembro, os novos Spectacles, a quinta geração de seus óculos inteligentes. Este modelo se destaca por incorporar um sistema operacional próprio, chamado Snap OS, e um design atualizado que, embora mais volumoso, busca oferecer uma experiência de usuário aprimorada.

Os óculos são projetados para interagir com a realidade aumentada, permitindo aos usuários sobrepor gráficos digitais em seu ambiente. Durante a demonstração do evento, foi mostrado como o dispositivo pode projetar uma tela de 100 polegadas a apenas 3 metros de distância. Além disso, as lentes se adaptam às condições de iluminação, otimizando a visualização.

Características do Spectacles

Uma das características mais marcantes é o seu motor espacial, que utiliza quatro câmeras para seguir o movimento das mãos e a interação com o ambiente, tudo sob a gestão do novo Snap OS. Esta função promete abrir novas possibilidades para desenvolvedores e usuários.

A Snap Inc. também anunciou uma colaboração com a OpenAI, o que permitirá a integração de capacidades de inteligência artificial generativa nos óculos, oferecendo assim experiências personalizadas e novas funcionalidades. Embora o seu design seja mais robusto em comparação com versões anteriores, o peso de 226 gramas ainda é leve em relação a outros dispositivos de realidade virtual, o que poderia facilitar o seu uso no dia a dia.

Desde o lançamento dos primeiros Spectacles em 2016, o Snap tem enfrentado desafios no mercado, mas parece manter a fé no potencial deste novo modelo. O lançamento inicial dos óculos será direcionado para desenvolvedores, com a esperança de que comecem a criar aplicativos específicos.