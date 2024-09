CEO do Telegram anunciou que app compartilhará dados de usuários envolvidos em atividades suspeitas

O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, anunciou que o popular aplicativo de mensagens começará a compartilhar dados sensíveis dos usuários, como números de telefone e endereços IP, com as autoridades correspondentes. Essa decisão será aplicada em casos em que houver solicitações legais válidas envolvendo atividades suspeitas ou criminais.

O anúncio foi feito por Durov em 23 de setembro e gerou um grande debate sobre privacidade e segurança na plataforma. A medida tem como objetivo combater o abuso do aplicativo, especialmente em sua função de busca. Segundo Durov, a atualização dos Termos de Serviço e da Política de Privacidade do Telegram busca alinhar as regulamentações da plataforma em nível global.

O Telegram fará alterações importantes em suas políticas

Estas modificações têm como objetivo dissuadir os criminosos de usar o aplicativo para atividades ilegais. Durov também destacou os esforços de uma equipe de moderadores, apoiados por inteligência artificial, para tornar a busca no Telegram mais segura. Ele afirmou que o acesso a conteúdo problemático que anteriormente podia ser encontrado foi restringido.

Esta ação segue a prisão de Durov na França no mês passado, onde foi acusado de cumplicidade na administração de uma plataforma que facilitava atividades ilícitas, como tráfico de drogas e distribuição de imagens sexuais de menores. O bilionário russo foi libertado sob fiança, mas continua sendo alvo de uma investigação judicial na França.

Apesar de negar as acusações, Durov reconheceu que o rápido crescimento do Telegram trouxe consigo "dores de crescimento", permitindo que criminosos se aproveitassem da plataforma. No entanto, reafirmou que a intenção do Telegram sempre foi defender os direitos básicos das pessoas, especialmente em países onde esses direitos são violados.

Um novo capítulo para o Telegram

Este anúncio também chega em um momento em que o Telegram foi proibido pelo governo ucraniano para uso entre funcionários estatais e militares, citando preocupações de segurança. O Telegram, sediado nos Emirados Árabes Unidos, tem enfrentado críticas de vários governos, desde a União Europeia até regimes autoritários como a Rússia e o Irã.

As críticas se devem à sua moderação frouxa e à dificuldade de rastrear os usuários que cometem crimes através da plataforma. A mudança na política de privacidade marca um ponto de viragem na história do Telegram, que sempre foi conhecido pela sua firme postura a favor da privacidade.