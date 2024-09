Assim você pode criar seu próprio diário no WhatsApp usando a IA

(Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

É inegável, todos em algum momento já fizemos um diário pessoal para falar sobre nosso dia a dia, contar experiências, desabafar emoções e definir metas. No entanto, todos também lutamos para ter a coragem de começar esse hábito e, para esses casos, felizmente já existe uma ferramenta que pode nos ajudar e facilitar nossa vida. Usando Meta AI, o assistente de inteligência artificial que recentemente foi integrado ao WhatsApp.

Este aplicativo de mensagens chamou a atenção com esta implementação e as infinitas opções que pode oferecer a linguagem de última geração desenvolvida pela Meta. Baseado na arquitetura Llama 3.1, este assistente virtual é capaz de compreender e responder a uma ampla variedade de perguntas. Alguém se deparou com esse problema e assim foi como usou a IA para resolvê-lo.

Assim você pode fazer o seu diário com o Meta

Iniciar uma conversa: Abra um chat com o Meta AI no seu aplicativo de WhatsApp ou Messenger.

Abra um chat com o Meta AI no seu aplicativo de WhatsApp ou Messenger. Compartilhe seus pensamentos: Descreva o seu dia, seus sentimentos ou qualquer ideia que queira registrar em seu diário.

Descreva o seu dia, seus sentimentos ou qualquer ideia que queira registrar em seu diário. Solicite ajuda: Peça ao Meta AI para ajudá-lo a criar a introdução do diário.

Peça ao Meta AI para ajudá-lo a criar a introdução do diário. Personalize a sua entrada: Indique à Meta AI o tom, estilo ou formato que deseja para a sua entrada.

Indique à Meta AI o tom, estilo ou formato que deseja para a sua entrada. Guarde o seu bilhete: Copie e cole o bilhete gerado no seu diário digital ou imprima-o para ter um registo físico.

Embora o Meta AI possa ser uma ferramenta valiosa para inspirar e ajudar a estruturar seus pensamentos, lembre-se de que seu diário pessoal é um espaço único e pessoal. Não se restrinja às sugestões da inteligência artificial. Sinta-se à vontade para modificar e adaptar as entradas para que reflitam sua verdadeira voz e estilo.