Os status do WhatsApp mudaram: contamos como é que vão funcionar

O WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, continua inovando e adicionando novas funcionalidades à sua plataforma a cada atualização, tornando-a cada vez mais versátil. Após a recente adição da possibilidade de estabelecer um PIN ligado ao seu perfil para usar ao compartilhar seu contato, o meio online WA Betainfo vazou que está em desenvolvimento uma ferramenta que revolucionará a interação entre usuários e os status no aplicativo, pois será possível marcar outras pessoas.

ANÚNCIO

É assim que as etiquetas funcionarão nos status

Assim como o Instagram, o WhatsApp permitirá que os usuários marquem outros contatos diretamente em seus status. Esta funcionalidade, descoberta na versão beta 2.24.20.3 para Android, permitirá aos usuários uma maior personalização nas histórias que compartilham no aplicativo e uma comunicação mais direta com seus contatos a partir dessa publicação.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

De acordo com as capturas de tela vazadas obtidas pelos usuários que tiveram acesso à versão beta desta atualização, a função de menções estará localizada na barra de escrita de status, permitindo aos usuários selecionar os contatos que desejam mencionar de forma simples e intuitiva. Uma vez marcado, o contato receberá uma notificação direta com o status e poderá responder de forma privada.

Esta nova ferramenta não só facilitará a comunicação entre amigos e familiares, mas também será muito útil para empresas e negócios que usem o WhatsApp Business. As menções diretas permitirão que as marcas compartilhem conteúdo relevante com clientes específicos e fortaleçam o relacionamento com eles.

É importante destacar que a privacidade dos usuários é garantida, pois, diferentemente de outros aplicativos do Meta, essas menções serão privadas - apenas o contato marcado poderá ver a notificação e a mensagem. Além disso, mesmo que um usuário tenha bloqueado as atualizações de status de outro contato, poderá ver a publicação se for mencionado diretamente.