ChatGPT para melhorar o sono: entenda se a técnica popular no TikTok realmente funciona

Nos últimos tempos, uma técnica para melhorar o sono utilizando inteligência artificial ganhou popularidade no TikTok. Conforme explicado na publicação da Veja Saúde, a proposta é simples: calcular o tempo de duração dos ciclos de sono e ajustar o despertador para o final de um desses ciclos. A ideia central é que, ao acordar nesse momento, a pessoa estaria mais disposta e com menos sonolência, mesmo dormindo menos horas. Para ajudar nesse cálculo, muitos têm recorrido ao ChatGPT, uma ferramenta de IA que pode fornecer essas estimativas.

Porém, especialistas em sono alertam que essa solução não é tão precisa quanto parece. Embora a inteligência artificial possa calcular os ciclos de sono com base em informações teóricas, ela não leva em conta variáveis individuais que afetam a qualidade do sono, como estresse, dieta e idade. O sono é composto por diferentes fases – N1, N2, N3 e REM – que podem durar de 90 a 120 minutos, mas a duração dessas fases varia de pessoa para pessoa e muda ao longo da vida.

Um dos maiores desafios ao tentar utilizar essa técnica é a variação natural dos ciclos de sono. Cada pessoa tem um padrão diferente, e esses ciclos não ocorrem de maneira fixa ao longo da noite. No início do sono, a fase N3 tende a ser mais longa, enquanto o sono REM, onde ocorrem os sonhos, é mais curto. Na segunda metade da noite, esse padrão se inverte. Dessa forma, a ideia de acordar no final de um ciclo não garante, necessariamente, que a pessoa se sentirá mais descansada.

Além disso, calcular com precisão o momento exato em que cada fase do sono ocorre requer equipamentos especializados, como os utilizados em exames de polissonografia. Portanto, confiar exclusivamente em uma IA para determinar o momento ideal de despertar pode não trazer os benefícios esperados.

Despertar com disposição: o que realmente importa?

A ciência do sono indica que a quantidade de horas dormidas e a qualidade do sono são essenciais para acordar bem. Fatores como estresse, condições de saúde e rotina de atividades físicas também desempenham um papel importante. Embora a ideia de utilizar tecnologia para melhorar o sono seja atraente, é importante lembrar que a personalização e o autoconhecimento são fundamentais.

Recomenda-se, por exemplo, observar como o corpo reage ao sono durante períodos de descanso, como nas férias, onde é possível acordar naturalmente, sem a interferência de despertadores. Assim, é possível determinar a quantidade de sono necessária para se sentir realmente descansado, sem depender de cálculos teóricos ou tecnológicos.