Em outubro, a Apple Intelligence chegará a todos os produtos da Apple

Esta funcionalidade representa um avanço significativo em comparação com as capacidades atuais da Siri, que frequentemente é limitada pela falta de contexto em suas respostas

A Apple apresentou hoje uma nova era da computação com Apple Intelligence, um sistema de inteligência pessoal que combina modelos generativos com o contexto pessoal para oferecer uma experiência incrivelmente útil e relevante no iPhone, iPad e Mac.

A partir de outubro, os usuários poderão desfrutar das inovadoras funcionalidades do Apple Intelligence no iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. O lançamento inicial estará disponível em inglês dos EUA, com uma expansão gradual para outras regiões em inglês a partir de dezembro e suporte para idiomas adicionais como chinês, francês, japonês e espanhol previsto para o próximo ano.

A Apple Intelligence integra-se perfeitamente nos sistemas operacionais da Apple, permitindo aos usuários aproveitar a potência dos modelos gerativos avançados diretamente em seus dispositivos. Desde a criação de texto e o reconhecimento de imagens até a realização de ações em aplicativos, a Apple Intelligence oferece um conjunto de ferramentas poderosas que respeitam a privacidade e a segurança do usuário.

Estas serão algumas das atualizações

Esta nova funcionalidade vem acompanhada por uma série de ferramentas inovadoras que revolucionarão a forma como os usuários interagem com os dispositivos. Entre as mais destacadas estão: funções de escrita aprimoradas que permitem redigir, corrigir e resumir textos de maneira mais eficiente em várias aplicações; uma ferramenta de edição de fotos que remove elementos indesejados sem comprometer a qualidade da imagem; uma versão repensada da Siri, mais natural e capaz de manter conversas mais fluidas; e um sistema de resumos de notificações inteligentes que prioriza informações relevantes, ajudando os usuários a se manterem organizados e produtivos.

Embora o Apple Intelligence chegue com uma série de novidades, não serão as únicas ferramentas que terá, pois nos próximos meses receberá novas funções, como a criação de imagens e emojis personalizados, juntamente com uma versão da Siri que permitirá acessar o ChatGPT.

A Apple Intelligence representa um marco na história da computação pessoal. Ao combinar a potência da inteligência artificial com a privacidade e segurança que caracterizam a Apple, este sistema redefine a forma como interagimos com nossos dispositivos.