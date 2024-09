O que significa ter um cadeado ao lado do seu nome no Telegram

Algumas conversas no Telegram têm um pequeno cadeado ao lado e, se você não sabe o que significa ou como colocá-lo em suas conversas, aqui está a explicação. Este símbolo não é um erro ou um problema técnico, ele indica que se trata de um chat secreto, uma função de segurança oferecida pelo aplicativo para proteger a privacidade das conversas.

As conversas secretas dentro desta aplicação utilizam uma criptografia de ponta a ponta, o que significa que apenas o remetente e o destinatário podem ler as mensagens. Esta característica torna-as ideais para conversas sensíveis ou privadas, uma vez que garante que mais ninguém, nem mesmo o Telegram, possa acessar ao seu conteúdo. Além disso, as mensagens enviadas em conversas secretas não podem ser reencaminhadas ou sincronizadas em outros dispositivos, proporcionando assim uma maior privacidade.

Embora a função seja muito útil, alguns usuários preferem as conversas padrão pela ampla gama de coisas que você pode fazer com essa função. No entanto, é importante ter em mente que uma vez que uma conversa secreta é iniciada, não é possível excluí-la e voltar a uma conversa padrão. Para iniciar uma nova conversa sem criptografia com a mesma pessoa, é necessário começar uma nova conversa.

Assim você pode ter seu próprio chat secreto

Dentro da aplicação, acesse o chat ao qual deseja adicionar o cadeado.

Clique na foto de perfil do seu contato na parte superior da tela.

Selecione a opção ‘Mais opções’ e depois ‘Iniciar um chat secreto’.

Qual é a diferença entre um chat secreto e um chat padrão?

As principais diferenças entre um chat secreto e um chat padrão são o nível de segurança. Os chats secretos oferecem maior privacidade devido à criptografia de ponta a ponta e às restrições no reenvio e sincronização de mensagens. Por outro lado, os chats padrão são mais flexíveis e permitem acessar as conversas em vários dispositivos. A escolha entre um tipo de chat e outro dependerá das necessidades e preferências de cada usuário.